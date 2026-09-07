AS Roma, l’era Gasperini: identità, carattere e la spinta per il salto di qualità

L’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della AS Roma ha aperto un capitolo tecnico di grande spessore per il club giallorosso. Con il suo bagaglio di idee innovative, un’intensità di gioco riconosciuta in tutta Europa e una maniacale cura dei dettagli, il tecnico ha impresso una svolta netta alla mentalità della squadra.

Un percorso di crescita costante

Fin dalle prime uscite stagionali, la mano del tecnico piemontese si è vista nell’organizzazione tattica e nella ricerca costante del dominio territoriale. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere la squadra stabilmente nei piani alti della classifica, lottando su ogni fronte con un’identità tattica ben definita, fondata sul coraggio, sul baricentro alto e su una condizione atletica impeccabile.

La gestione del gruppo e l’importanza dei cambi

Uno degli aspetti chiave della gestione gasperiniana è il coinvolgimento totale della rosa. Nel calcio moderno, con calendari sempre più fitti e dispendiosi, la qualità dei cambi a partita in corso rappresenta l’arma in più per sbloccare le gare più bloccate o per difendere il vantaggio nei minuti finali.

Atteggiamento propositivo: Una pressione organizzata fin dalla trequarti avversaria per recuperare palla velocemente.

Una pressione organizzata fin dalla trequarti avversaria per recuperare palla velocemente. Valorizzazione della rosa: La capacità di rigenerare i singoli e di spremere il massimo rendimento da ogni elemento a disposizione.

La capacità di rigenerare i singoli e di spremere il massimo rendimento da ogni elemento a disposizione. Resilienza e mentalità: La costruzione di un gruppo solido, capace di lottare su ogni pallone fino al novantesimo minuto.

La Roma si affida così alla fame e all’esperienza di un allenatore che ha fatto della programmazione e del lavoro sul campo il proprio marchio di fabbrica, pronta a regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi.