Il Regno di Babbo Natale riapre le sue porte: a Vetralla prende vita la nuova stagione 2026

Il Regno di Babbo Natale riaprirà le sue porte venerdì 11 settembre alle ore 16.00, a Vetralla (VT), dando ufficialmente il via alla nuova stagione, che proseguirà fino al 10 gennaio 2027, con ingresso gratuito. Da anni punto di riferimento per migliaia di famiglie, il Regno torna ad accogliere il pubblico con i suoi percorsi ambientati, i personaggi originali, gli spettacoli, lo shopping dedicato al Natale e un articolato calendario di esperienze, in un universo dove il confine tra visita e racconto diventa ogni anno più sottile.

Tra le novità più attese della stagione 2026 c’è la nuova versione di “Incantesimo di Mezzanotte”, esperienza immersiva e interattiva che invita il pubblico a entrare fisicamente all’interno di una delle storie più amate dell’universo del Regno, trasformando il visitatore da semplice spettatore a parte integrante della narrazione.

È proprio la componente narrativa a rappresentare uno degli elementi distintivi del progetto. Nel corso degli anni, storie, personaggi, musica ed esperienze nati all’interno del luogo fisico hanno progressivamente superato i confini del Regno, entrando in nuovi territori e raggiungendo pubblici sempre più ampi.

Dopo la saga illustrata di Lucy la Stellina, pubblicata da Gribaudo – Gruppo Feltrinelli e dedicata ai più piccoli, il 2026 segna un nuovo capitolo con “Back to Magic”, il romanzo per adulti, ragazzi e bambini scritto da Giorgio Onorato Aquilani, che diventa anche il tema centrale delle nuove ambientazioni del Regno per la stagione 2026.

«Sono sicuro che esisterà un prima e un dopo quest’anno», spiega Giorgio Onorato Aquilani, autore e creatore dell’universo narrativo originale del Regno. «Nel 2026 molte cose costruite negli anni si collegheranno in modo ancora più profondo: il luogo, i personaggi, le canzoni, i libri e soprattutto le famiglie e i fan che ci accompagnano da sempre. Siamo partiti da una piccola attività di famiglia e oggi vedo un immaginario nato qui a Vetralla espandersi sempre di più e vivere nella quotidianità di tantissime famiglie».

La stagione 2026 racconta così due movimenti complementari: da una parte le storie nate nel Regno si aprono a nuovi pubblici attraverso l’editoria nazionale; dall’altra, proprio a Vetralla, il pubblico può entrare fisicamente e in modo sempre più profondo dentro quello stesso universo fantastico.

È visitando il Regno, infatti, che si comprende ciò che difficilmente può essere restituito attraverso le sole parole: dietro questo immaginario esiste un luogo reale, costruito nel corso degli anni attorno alla medesima filosofia. Oltre 8.000 metri quadrati di ambientazioni, esperienze, spettacoli e shopping conducono fino al Victorian Village, l’area esterna ispirata ai tradizionali mercatini natalizi, con food e attrazioni.

Un vero e proprio Regno nato con l’obiettivo di custodire la forza popolare, spettacolare e commerciale del Natale senza smarrire ciò che lo rende universale: la capacità di creare memoria, relazione, dono e meraviglia da vivere insieme.

Anche nella stagione 2026, dunque, l’ingresso al Regno di Babbo Natale resterà gratuito, confermando una scelta che accompagna il progetto fin dalle sue origini.

Il Regno di Babbo Natale si trova a Vetralla (VT), Km 62,200 della Strada Statale Cassia, e sarà aperto dall’11 settembre 2026 al 10 gennaio 2027.