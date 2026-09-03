PROPOSTA DI ADESIONE AL  PROGETTO SOLIDALE “BANCA DELLE VISITE ETS”. OPPORTUNITA’ PER IL COMUNE DI CASALVIERI

CASALVIERI (FR) – Il Consigliere Comunale Mario Libero Borza ha depositato ufficialmente una richiesta formale indirizzata al Sindaco per sollecitare l’adesione dell’ente al progetto solidale “BANCA DELLE VISITE ETS”. “L’iniziativa – scrive il consigliere comunale – rappresenta una grande opportunità per il comune di Casalvieri essendo a forte impatto sociale. La Banca delle Visite è un circuito solidale no-profit nato per contrastare la povertà sanitaria. Basandosi sul principio del “caffè sospeso”, raccoglie donazioni da privati, aziende e associazioni per offrire visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti a persone e famiglie in temporanea difficoltà economica o con un ISEE ridotto”.

​Nella richiesta, Borza sottolinea che l’iniziativa ha già raccolto l’adesione di numerosi comuni italiani che hanno scelto di inserire questo strumento nella propria rete di welfare territoriale (nel 2025 sono state erogate oltre 3.000 prestazioni). Per questo motivo, il Consigliere ha chiesto:

“I motivi per proporre il servizio a Casalvieri – continua il consigliere comunale – sono molteplici:

Supporto ai Servizi Sociali locali: il Comune può guidare i cittadini più fragili verso l’accesso gratuito a prestazioni sanitarie veloci;

Nessun costo d’uscita per il bilancio comunale;

Sostegno alla comunità: il progetto permette di coinvolgere medici locali, centri sanitari, farmacie e realtà produttive del territorio, stimolando una rete di solidarietà tra cittadini e attività commerciali”.

Infine Mario Libero Borza ha sottolineato che: “la Repubblica italiana riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo. Purtroppo oggi sempre più persone rinunciano a curarsi (è stato calcolato che 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi nel 2025). La Banca delle visite è una risposta tangibile ed efficace ad una grande emergenza dello stato italiano e del nostro territorio”.

​Il Consigliere Borza si è detto pronto a collaborare attivamente per la stesura degli atti necessari, auspicando una risposta celere da parte dell’Amministrazione per dare un segnale concreto di vicinanza alla cittadinanza.