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Toffia si veste a festa per la Madonna della Speranza: dal 4 all’8 settembre un ricco programma tra fede, musica e tradizione

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TOFFIA (RI) – Il borgo di Toffia si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno dalla comunità locale. Dal 4 all’8 settembre 2026 prenderanno il via i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Speranza, un evento che unisce una profonda devozione religiosa a un ricco cartellone di appuntamenti culturali, ricreativi e gastronomici, organizzato in collaborazione con il Comune di Toffia, la Pro Loco e la Parrocchia Santa Maria Nova.

Il programma si svilupperà lungo quattro giornate intense, pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età e visitatori della provincia di Rieti.

Il Programma Civile: musica, teatro e sapori in piazza

I festeggiamenti inizieranno venerdì 4 settembre con l’apertura degli stand gastronomici alle ore 20:30, seguita alle 21:00 dalla serata musicale in Piazza Umberto I con “Marta Loquita e Longo DJ”.

Sabato 5 settembre la giornata si aprirà all’insegna dello sport e del territorio con la camminata naturalistica verso Farfa “Anima & Natura” (partenza alle ore 9:00 da Piazza Umberto I). La sera, dopo la consueta apertura degli stand gastronomici, la piazza centrale si trasformerà in una balera a cielo aperto con la serata danzante guidata dallo spettacolo “Liscio e Gasato”.

La cultura e il teatro dialettale saranno i protagonisti di domenica 6 settembre: alle ore 21:30 la compagnia teatrale Sipario Rosso metterà in scena lo spettacolo in due atti in dialetto reatino “ma chi te se ‘ncolla”, con la regia di Alessio Angelucci.

Le celebrazioni religiose e le antiche tradizioni

Il cuore spirituale della manifestazione toccherà il suo apice domenica 6 settembre con l’arrivo in piazza della Banda Musicale di Toffia (ore 17:30) e la successiva tradizionale processione per le vie del paese (ore 19:30), un momento di altissimo valore identitario per il borgo.

La chiusura dei festeggiamenti è prevista per martedì 8 settembre, giornata tradizionalmente dedicata ai pellegrinaggi e al legame profondo con il territorio circostante: alle ore 7:00 partirà infatti il cammino a piedi da Toffia verso l’Abbazia di Farfa (con Santa Messa all’arrivo), mentre alle ore 19:00 la Santa Messa solenne nella Parrocchia Santa Maria Nova chiuderà ufficialmente le celebrazioni.

Per tutta la durata dell’evento, gli stand gastronomici garantiranno la possibilità di gustare i piatti della tradizione culinaria sabina, rendendo la festa un’occasione perfetta anche per gli amanti del turismo enogastronomico.

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