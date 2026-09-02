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Viterbo, la fotografia torna protagonista nel cuore di Viterbo

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Lunedì 7 settembre alle ore 19:00 la Scuola di Fotografia Click! APS apre le sue porte per presentare tutti i nuovi Corsi di Fotografia nella suggestiva sede di via Cavour 9, all’interno dello storico Teatro San Leonardo, nel cuore di Viterbo.

una lezione in studio

Un appuntamento aperto a tutti, pensato per chi vuole avvicinarsi alla fotografia, migliorare le proprie competenze o trasformare una passione in un vero percorso di crescita artistica e professionale.

I corsi, organizzati su diversi livelli e della durata di tre mesi, combinano teoria e pratica attraverso lezioni in aula, shooting all’aperto e attività in uno studio fotografico professionale completamente attrezzato, con fotocamere reflex e mirrorless a disposizione degli studenti.

unallieva durante una lezione

Ma quest’anno la Scuola Click! APS presenta anche una grande novità: il Corso di Fotografia di Moda, affidato a Francesco Busco, fotografo di moda con oltre dieci anni di esperienza nel settore e un importante percorso professionale, arricchito da numerose pubblicazioni di prestigio.

Un corso pensato per entrare nel mondo della fashion photography e comprenderne linguaggi, tecniche e dinamiche professionali: dalla progettazione dello shooting alla gestione della luce, dalla direzione del soggetto alla costruzione di un’immagine capace di raccontare stile, identità e tendenze.

un allievo durante una lezione 1

«La fotografia non si impara soltanto sui libri: bisogna fotografare, sperimentare, confrontarsi e soprattutto imparare a costruire il proprio sguardo», spiega Lietta Granato, docente e presidente di Click! APS, che insegna Fotografia anche in due Università americane e all’Accademia di Belle Arti ABAV di Viterbo.

La filosofia della scuola è da sempre quella di portare gli studenti dalla teoria alla fotografia reale. Gli allievi hanno infatti l’opportunità di partecipare come fotografi ufficiali a eventi e manifestazioni del territorio, entrando concretamente in contatto con situazioni fotografiche autentiche e sviluppando sul campo esperienza, metodo e sicurezza.

Accanto alla tecnica, i corsi affrontano stili, linguaggi, storia della fotografia e grandi autori, con l’obiettivo di aiutare ogni partecipante a superare la semplice conoscenza della macchina fotografica e a costruire, passo dopo passo, una propria identità visiva.

L’appuntamento di lunedì 7 settembre sarà quindi l’occasione per conoscere nel dettaglio tutti i corsi, i programmi, i docenti e le modalità di partecipazione, oltre che per scoprire la nuova proposta dedicata alla fotografia di moda.

L’incontro informativo è gratuito e aperto a tutti. La prenotazione è consigliata per riservare il proprio posto.

Lunedì 7 settembre – ore 19:00
Scuola di Fotografia Click!
via Cavour 9 – Viterbo
dentro il Teatro San Leonardo

Info e prenotazioni: WA 320 279 2669
www.clickviterbo.it
scuolaclickaps@gmail.com
Facebook, Instagram, TikTok: Scuola di Fotografia Click! APS

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