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Uragano Giallorosso: la Roma ne fa quattro al Lecce ed è fuga solitaria

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Lecce, Stadio Via del Mare – L'attaccante della Roma Donyell Malen saluta i tifosi durante la sfida di Serie A contro il Lecce; sulla sinistra Paulo Dybala. (Foto: Getty Images)

Gli uomini di Gasperini dominano al Via del Mare con una mezz’ora da favola, trascinati dalla doppietta di Malen e dalle magie di Soulé

LECCE – Una dimostrazione di forza spaventosa che ridisegna, fin da subito, le gerarchie della vigilia. La Roma si abbatte come un ciclone sul campionato, espugnando il terreno del Lecce con un 4-0 che non ammette repliche o discussioni. Una prova di maturità tattica e balistica che certifica l’eccellente lavoro svolto da Gian Piero Gasperini in questo avvio di stagione.

I meccanismi della macchina capitolina rasentano la perfezione sin dai primi scambi. Nemmeno il tempo di prendere le misure e gli ospiti passano: un’indecisione della retroguardia salentina permette a Malen di avventarsi sul pallone come un falco e di trafiggere Falcone con freddezza chirurgica. Il gol a freddo spezza i piani dei padroni di casa, incapaci di arginare le folate sulle corsie esterne dei giallorossi.

Il capolavoro si compie a metà della prima frazione. Al 23′, una transizione fulminea lancia ancora Malen nello spazio: l’attaccante olandese si presenta a tu per tu con il portiere e lo scavalca con un tocco sotto di rara eleganza. Il Lecce barcolla e, due minuti più tardi, crolla definitivamente. Matías Soulé riceve sulla trequarti, salta il diretto avversario accentrandosi e lascia partire un fendente mancino che si insacca imparabilmente sotto l’incrocio, mandando i titoli di coda sulla sfida prima dell’intervallo.

Il secondo tempo serve a Gasperini per gestire le forze e testare i nuovi innesti. La Roma addormenta la partita con una fitta rete di passaggi, mantenendo il controllo totale del centrocampo. Al 65′ arriva il punto esclamativo sulla serata: il subentrato Rodrigo Mora è il più lesto ad avventarsi su una palla vagante in area, depositando in rete la sfera del poker e celebrando la sua prima firma nel calcio italiano. Il sussulto d’orgoglio del Lecce produce solo un legno colpito nel finale, ma la porta di Svilar resta inviolata fino al fischio finale di Chiffi.

TABELLINO LECCE-ROMA 0-4

Marcatori: 4′ Malen (R), 23′ Malen (R), 25′ Soulé (R), 65′ Mora (R).

Lecce (3-5-2): Falcone; Gabriel (45′ N’Dri), Siebert, Gaspar; Veiga, Coulibaly, Ngom (72′ Ilić), Gorter (45′ Maleh), Ndaba; Pierotti (71′ Fatah), Geubbels (53′ Štulić).

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ghilardi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné (66′ Pisilli), França (59′ Molina); Soulé (59′ Mora), Dybala (83′ de Roon); Malen (66′ Castro).

Note: Ammoniti Malen (R) e Ilić (L). Arbitro: Daniele Chiffi.

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