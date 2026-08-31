Custodi del territorio: l’impegno del Nucleo Ispettori Forestali tra tecnologia, vigilanza rurale e supporto ai comuni

La tutela dei nostri ecosistemi non è solo una questione di grandi trattati internazionali, ma si gioca ogni giorno sul monitoraggio attivo del territorio locale. In un contesto in cui le aree rurali, agricole e boschive sono sempre più esposte a reati ecologici, abbandono incontrollato di rifiuti e degrado, l’azione di prossimità diventa un pilastro insostituzionale. In prima linea in questa missione c’è il Nucleo Ispettori Forestali (NIF) ETS, ente iscritto al RUNTS che fa della sicurezza ambientale e della sinergia istituzionale il proprio baricentro operativo.

La forza del coordinamento: al fianco della Polizia Locale

Il cuore strategico del Nucleo risiede nella stretta collaborazione con le forze dell’ordine, in particolare con la Polizia Locale. Non si tratta solo di pattugliamento isolato, ma di un vero e proprio supporto specialistico integrato. Il personale del NIF agisce nei comuni offrendo un ventaglio di servizi che unisce l’ordine urbano alla transizione green:

Ispezioni Ambientali: adozione di protocolli moderni per intercettare le discariche abusive, monitorare gli ecosistemi e verificare i corretti conferimenti urbani;

adozione di protocolli moderni per intercettare le discariche abusive, monitorare gli ecosistemi e verificare i corretti conferimenti urbani; Viabilità e Sicurezza: gestione dei flussi stradali e pedonali durante fiere, mercati e all’uscita delle scuole, garantendo la vigilanza scolastica;

gestione dei flussi stradali e pedonali durante fiere, mercati e all’uscita delle scuole, garantendo la vigilanza scolastica; Safety nelle Manifestazioni: pianificazione della sicurezza e gestione del traffico in occasione di eventi pubblici complessi.

L’innovazione telematica e la formazione continua

Come evidenziato dal Dirigente Cav. Dr. Piero Fusaglia, il monitoraggio efficace oggi non può prescindere dall’innovazione telematica. L’uso della tecnologia per la gestione dei servizi permette al Nucleo di ottimizzare le ispezioni e mappare le vulnerabilità in tempo reale.

A monte di questo approccio c’è una solida preparazione teorico-pratica. Attraverso workshop ed esercitazioni sul campo incentrati sulle moderne tecniche di rilevamento degli illeciti, gli ispettori mantengono un aggiornamento costante per preservare la biodiversità e difendere il patrimonio naturale.

Un presidio sociale aperto alla comunità

Con sede legale a Montesilvano (PE) e sotto la guida del Comando Generale del C.A. Luca Mancini e dell’Ing. Masciarelli, l’ente non opera nel chiuso dei propri uffici, ma punta a coinvolgere attivamente la cittadinanza. Sensibilizzare la comunità e supportare le amministrazioni locali significa tessere una rete di sicurezza partecipata, dove la tutela dell’ambiente diventa sinonimo di benessere sociale.