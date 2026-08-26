Elisa Buoninconti conquista Miss Eleganza Roma 2026 e raggiunge Veronica Paolini ed Elisa Chiodetti. Tre concorrenti di Fiumicino hanno ora il pass per le Prefinali nazionali dall’1 al 3 settembre.

Tre ragazze di Fiumicino, tre fasce regionali e tre pass per le Prefinali nazionali di Miss Italia. Elisa Buoninconti ha conquistato martedì 25 agosto a Frascati il titolo di Miss Eleganza Roma 2026, raggiungendo Veronica Paolini, Miss Cinema Lazio, ed Elisa Chiodetti, Miss Sorriso Lazio. Per la città del litorale il risultato assume così una dimensione che va oltre l’ultima proclamazione: nell’edizione 2026 del concorso sono tre le concorrenti di Fiumicino che hanno già ottenuto l’accesso alla fase nazionale in programma dall’1 al 3 settembre a Roma.

È un tris maturato nel corso dell’estate e completato al Bellarium Roof di Frascati, dove la Prefinale regionale ha definito anche il gruppo delle 21 concorrenti attese alla Finalissima di Miss Italia Lazio del 28 e 29 agosto a San Felice Circeo.

Tre fasce diverse hanno finito per prendere la stessa strada: quella di Fiumicino. Veronica Paolini, Elisa Chiodetti ed Elisa Buoninconti hanno costruito il loro percorso in serate e luoghi diversi, ma oggi condividono lo stesso traguardo: il pass per le Prefinali nazionali di Miss Italia. Per la città è un tris che segna l’estate 2026 del concorso nel Lazio.

Il percorso era cominciato con Veronica Paolini, 20 anni, residente a Fiumicino, che a luglio aveva conquistato il titolo di Miss Cinema Lazio 2026. Paolini, studentessa di Scienze della Comunicazione all’Università Roma Tre, porta avanti parallelamente un percorso legato alla recitazione e alla formazione scenica. Con quella fascia aveva aperto la strada verso Roma per la rappresentanza fiumicinese.

Veronica Paolini, 20 anni, residente a Fiumicino, è la nuova Miss Cinema Lazio 2026.

Il secondo pass è arrivato il 18 agosto a Fondi. Elisa Chiodetti, 18 anni, di Fiumicino, è stata eletta Miss Sorriso Lazio 2026, ottenendo a sua volta l’accesso alle Prefinali nazionali. Il Giornale del Lazio aveva raccontato la sua vittoria e il passaggio dalla selezione regionale alla fase successiva del concorso. Paolini e Chiodetti erano poi tornate insieme sul palco domenica 23 agosto a Villa Guglielmi, durante la finale di Miss Riviera Tirrenica disputata proprio a Fiumicino.

Elisa Chiodetti dopo la proclamazione a Miss Sorriso Lazio 2026 a Fondi.

Due giorni dopo, a Frascati, è arrivata la terza fascia. Elisa Buoninconti ha vinto Miss Eleganza Roma 2026, completando una stagione nella quale aveva già ottenuto diversi piazzamenti. A Fondi era arrivata seconda nella finale di Miss Sorriso Lazio vinta da Chiodetti; successivamente era entrata nella cinquina a Rocca Priora nella serata di Miss Bellezze del Lazio e a Formia aveva ottenuto il quinto posto nella finale di Miss Sport Givova Lazio.

La proclamazione di Miss Eleganza Roma 2026 durante la Prefinale regionale di Miss Italia Lazio al Bellarium Roof di Frascati.

La continuità dei risultati aveva accompagnato Buoninconti fino alla Prefinale di Frascati. Al Bellarium Roof la giuria tecnica presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone le ha assegnato la fascia di Miss Eleganza Roma. Al tavolo dei giurati sedevano anche il presidente del Consiglio comunale di Frascati Corrado Spagnoli, Bruno Brunori, Luca Mastrangelo, Lello Sebastiani e Piera Lezzi.

La proclamazione di Elisa Buoninconti a Miss Eleganza Roma 2026 al Bellarium Roof di Frascati, con Margherita Praticò, agente regionale di Miss Italia Lazio e conduttrice della Prefinale.

Alla serata hanno partecipato 40 concorrenti. L’appuntamento non serviva soltanto ad assegnare la fascia di Miss Eleganza Roma: la Prefinale aveva il compito di completare la rosa delle 21 ragazze destinate alla Finalissima regionale di San Felice Circeo. La conduzione è stata affidata a Margherita Praticò, agente regionale del concorso, mentre la direzione artistica e la regia sono state curate da Mario Gori.

Il calendario adesso accelera. Venerdì 28 e sabato 29 agosto le finaliste si ritroveranno ai Giardini di Vigna La Corte, a San Felice Circeo, per la fase conclusiva di Miss Italia Lazio 2026. Subito dopo arriveranno le Prefinali nazionali, indicate dall’organizzazione dall’1 al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma.

Ed è proprio guardando a questi appuntamenti che il tris di Fiumicino acquista peso. Paolini, Chiodetti e Buoninconti non arrivano alla fase successiva grazie allo stesso risultato né attraverso una qualificazione collettiva: ciascuna ha conquistato la propria fascia in una tappa diversa del percorso regionale. Miss Cinema Lazio, Miss Sorriso Lazio e Miss Eleganza Roma raccontano tre cammini individuali che, nell’estate 2026, finiscono per incrociarsi nello stesso punto di partenza territoriale.

Tre fasce diverse, tre percorsi distinti, una sola città alle spalle. Fiumicino arriva così alle Prefinali nazionali di Miss Italia 2026 con Veronica Paolini, Elisa Chiodetti ed Elisa Buoninconti già qualificate.

Prima di Roma, come accennato, resta però il passaggio del Circeo: il 28 e 29 agosto le tre ragazze torneranno in gara insieme alle altre finaliste del Lazio, in una stagione che ha già dato alla città del litorale un ruolo da protagonista.

Per la Città di Fiumicino, allora, questa non è più soltanto la somma di tre successi individuali. Tre ragazze della stessa città, nella stessa edizione, capaci di conquistare tre fasce regionali differenti e altrettanti pass per le Prefinali nazionali raccontano qualcosa di più grande dei singoli risultati. Veronica Paolini, Elisa Chiodetti ed Elisa Buoninconti hanno seguito percorsi diversi, imponendosi in momenti diversi del concorso, ma alla fine hanno portato lo stesso nome verso il palcoscenico nazionale: quello di Fiumicino.

Quanto ci sia di coincidenza in un tris del genere è impossibile misurarlo. Più interessante è ciò che lascia intravedere: una città giovane che riesce a esprimere ragazze capaci di mettersi in gioco, affrontare una selezione regionale e arrivare fino alla soglia nazionale.

Fiumicino ha già conquistato un posto di primo piano nella stagione laziale di Miss Italia 2026. Ora l’augurio è che questo percorso possa andare ancora oltre, portando non solo Fiumicino ma l’intero Lazio a festeggiare un risultato importante anche sul palcoscenico nazionale.

Adesso resta il Circeo, con la Finalissima regionale del 28 e 29 agosto, poi Roma con le Prefinali nazionali. Il risultato successivo appartiene ancora alla gara. Quello conquistato fin qui, invece, appartiene già alla città: tre fasce, tre qualificazioni e tre ragazze di Fiumicino pronte a portare il nome del territorio nella fase nazionale di Miss Italia.