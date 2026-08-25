Terza edizione della “Notte Rossa”

Piglio, Una serata dedicata al vino come simbolo di cultura, tradizione e passione

L’estate è il periodo dell’anno in cui le serate si tingono di colori e atmosfere uniche, e quella di giovedì prossimo (27 agosto) vedrà esaltare il colore rosso, per uno degli eventi più coinvolgenti della stagione: La Notte Rossa, una serata dedicata al vino come simbolo di cultura, tradizione e passione. L’appuntamento che è dedicato al Cesanese del Piglio, giunto alla sua terza edizione rappresenta un’esperienza che profuma di tradizione, passione e bellezza, che punta a valorizzare le eccellenze del territorio. “Protagonisti della serata -si legge in una nota- saranno I Brigallé, che porteranno sul palco uno spettacolo musicale all’insegna di energia, tradizione e divertimento, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra sonorità popolari e atmosfere festose. La serata sarà inoltre dedicata alla scoperta e alla valorizzazione delle produzioni locali, con l’esposizione del Cesanese del Piglio DOCG dei produttori pigliesi e la possibilità di conoscere e degustare i vini e i prodotti del territorio. Un momento importante per mettere al centro le aziende e i produttori locali, custodi di una tradizione enogastronomica che rappresenta una parte fondamentale dell’identità di Piglio e che contribuisce a far conoscere il nome del paese ben oltre i confini locali. La Notte Rossa vuole essere, infatti, molto più di una semplice serata di intrattenimento: è un’occasione per raccontare il territorio attraverso il vino, la musica, le tradizioni e la cultura dell’accoglienza, creando un momento di incontro tra comunità locale, visitatori e operatori del settore. L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione e valorizzazione del territorio e vede la collaborazione della Strada del Vino Cesanese Una serata, dunque, per ritrovarsi nel cuore del borgo e celebrare insieme una delle eccellenze che più identificano Piglio: il suo *Cesanese DOCG, accompagnato dalla musica e dall’atmosfera di festa. L’appuntamento è giovedì 27 agosto 2026, alle ore 22:00, in Piazza Roma, per vivere insieme La Notte Rossa – Terza edizione”. La Notte Rossa è un evento imperdibile per chi ama il divertimento e il vino, questa festa offre l’occasione perfetta per scoprire l’unico vino rosso DOCG del Lazio, sarà una serata magica dove ogni calice racconta una storia e ogni brindisi celebra la bellezza dell’estate.