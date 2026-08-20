Calciomercato Napoli, doppio colpo in difesa per Allegri: ufficiali Badiashile e Favasuli

Il club azzurro sblocca il mercato in entrata per rinforzare il reparto arretrato. Contatti continui in attacco con il Chelsea per l’innesto di Nicholas Jackson.

NAPOLI – Svolta decisiva per il calciomercato della SSC Napoli. Dopo una fase di attesa, il club azzurro ha impresso una forte accelerata alle trattative in entrata, formalizzando un doppio innesto di spessore per la difesa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Le operazioni concluse completano il pacchetto dei centrali e degli esterni con l’arrivo a titolo definitivo di Benoît Badiashile e del giovane Costantino Favasuli . Entrambi i calciatori hanno ultimato le visite mediche e sono pronti a integrarsi nel gruppo in vista dell’imminente debutto stagionale.

Le grandi manovre del Direttore Sportivo si concentrano ora sul reparto avanzato per regalare ad Allegri la punta centrale ideale. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti diretti con il Chelsea per l’attaccante Nicholas Jackson . Il club inglese ha aperto alla cessione e la dirigenza partenopea sta limando le distanze sulle cifre e sulla formula del trasferimento per bruciare la concorrenza internazionale.

Nel frattempo, la squadra rifinisce la preparazione in vista dell’esordio ufficiale in campionato, previsto per sabato 22 agosto alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Una sfida subito indicativa per testare i nuovi meccanismi difensivi e la tenuta atletica del gruppo azzurro.