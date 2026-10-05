Opera Boat naviga sul lago di Bracciano

Dopo le tappe sul Lago di Bolsena a Capodimonte e al Laghetto dell’EUR a Roma, Opera Boat arriva per la prima volta sulle acque del Lago di Bracciano. Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre 2026 il progetto ideato da E45 trasforma la Motonave Sabazia II in un teatro galleggiante: il pubblico salirà a bordo dal Molo di Trevignano Romano (Piazza Vittorio Emanuele III) e assisterà all’esecuzione dell’opera mentre il battello naviga lungo la costa.

Ogni sera va in scena una diversa composizione contemporanea per voce lirica e strumento solista (chitarra, clarinetto, oboe), in due repliche giornaliere, alle 17:30 e alle 18:30. Il gesto sonoro si intreccia con il paesaggio lacustre e trasforma l’ascolto in un’esperienza immersiva e sospesa. Un’iniziativa che promuove il patrimonio culturale e urbano della Regione Lazio, valorizzando i territori e attraendo visitatori anche fuori dall’alta stagione. Realizzato anche grazie alla collaborazione tra enti locali, tra cui il Comune di Trevignano Romano e il Consorzio Lago di Bracciano, il progetto invita a riscoprire le bellezze del territorio attraverso un modo nuovo e sostenibile di fare cultura.

In questa edizione si evidenzia la selezione delle opere interpretate, incentrata su quattro figure femminili: quattro ritratti riflessi nello specchio dell’acqua e raccontati attraverso la musica. Nannerl cerca un corso diverso da quello che la storia sembrava averle assegnato; nel bosco shakespeariano l’identità si riflette e si trasforma; Constanze attraversa il dolore facendo della memoria una voce; Butterfly attende davanti a un mare che insieme unisce e separa. L’acqua diventa così immagine di un femminile che non si lascia fissare: da una storia all’altra, ciò che rimane sono le voci che tentano di riemergere.

Il programma | due corse al giorno – 17:30 e alle 18:30.Giovedì 08 ottobre

Il successo di Nannerl

di Gilberto Bartoloni

omaggio a Maria Anna Mozart per mezzosoprano (Simona Ruisi) e chitarra classica (Riccardo Rettaroli).

Nannerl Mozart racconta di come, seppur talentuosa, abbia scelto una strada diversa da quella del fratello Wolfgang. Che il vero prodigio non sia un bambino che suona bene, ma un adulto che vive bene?



Venerdì 09 ottobre

The Wood

di Bernardo Lo Sterzo

omaggio al “Sogno d’una notte di mezza estate” di Benjamin Britten per mezzosoprano (Simona Ruisi) e chitarra classica (Riccardo Rettaroli).

Un’ode al bosco come luogo iniziatico nel quale si inseguono le proiezioni oniriche del nostro io, nell’impossibile tentativo di afferrarci, mutevoli e capricciosi come spiritelli notturni.



Sabato 10 ottobre

Constanze Sola

di Emanuele Stracchi

omaggio a Constanze Mozart per soprano (Federica Raja) e clarinetto (Nicolò Nori)

Constanze Sola è un monologo per soprano e clarinetto che immagina il “dopo” la morte di Wolfgang Amadeus Mozart attraverso lo sguardo di Constanze Mozart: tra memoria e suono, il dolore si trasfigura in canto.

Domenica 11 ottobre

Butterfly Boat

di Diego Tripodi

omaggio alla “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini per soprano (Federica Raja) e oboe (Rebecca Roda)

I punti salienti del capolavoro di Puccini in una curiosa trascrizione: Butterfly appare come uno spettro che ripercorre la sua storia e incontra gli altri personaggi trasfigurati nella “voce” dell’oboe.

Il progetto e i partner

Opera Boat – Trevignano è un progetto di E45, realizzato in collaborazione con il Consorzio Lago di Bracciano. In collaborazione con il Comune di Trevignano Romano.

L’attività di E45 è sostenuta dal Ministero della Cultura.

Informazioni

Date: da giovedì 8 a domenica 11 ottobre 2026

Orari: due repliche al giorno, ore 17:30 e 18:30

Imbarco: Molo di Trevignano Romano, Piazza Vittorio Emanuele III, 00069 Trevignano Romano (RM)

Biglietti: 2 € più diritti di commissione, su iTicket

https://www.i-ticket.it/opera-boat-trevignano-biglietti

Le attività di E45: https://www.e45.it/