Vino e Arte Che Passione Compie 10 Anni 

Domenica 11 ottobre 2026, al Casino dell’Aurora Pallavicini di Roma, il decimo anniversario tra grandi vini, arte e cultura Dieci anni di incontri, passione, cultura del vino e luoghi straordinari.

Torna a Roma “Vino e Arte che Passione”, l’evento ideato da Ciro Formisano, che celebra nel 2026 il suo decimo anniversario scegliendo una delle location più affascinanti e meno conosciute della città: il Casino dell’Aurora Pallavicini, all’interno di Palazzo Pallavicini.

Un luogo normalmente accessibile solo in rare occasioni, custode di importanti testimonianze artistiche e della celebre Aurora di Guido Reni. Sarà qui che, domenica 11 ottobre, vino e arte torneranno a incontrarsi in un’esperienza che unisce opere, storia, giardini e grandi vini.

La decima edizione riunisce importanti realtà vitivinicole italiane, con una selezione di etichette capaci di raccontare territori, tradizioni e differenti espressioni dell’enologia italiana. Le aziende presenti proporranno una degustazione open, offrendo agli ospiti la possibilità di incontrare i produttori, scoprire le loro storie e conoscere i diversi territori attraverso un percorso libero tra i vini in degustazione.

Per celebrare il decimo anniversario è stata inoltre ideata una VIP Experience, riservata a un numero selezionato di ospiti, che comprenderà una visita guidata al Casino dell’Aurora Pallavicini e ai suoi ambienti artistici.

L’esperienza proseguirà nella VIP Lounge, con speciali Master Class dedicate al vino e agli abbinamenti gastronomici, accompagnate da un percorso di degustazione curato da sommelier professionisti e docenti del settore, in un dialogo tra vini, sapori e cultura del territorio. “Arte e vino hanno radici antiche: entrambi raccontano il territorio, il tempo e la cultura.

Dopo dieci anni, continuiamo a cercare luoghi e storie capaci di emozionare, andando oltre la semplice degustazione.” Per questa decima edizione, il progetto torna così alle sue origini: un luogo straordinario, grandi vini, arte e un pubblico selezionato, con quella dimensione conviviale e culturale che da sempre caratterizza Vino e Arte che Passione.

L’evento si svolgerà dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comprende un biglietto d’ingresso di Euro 35,00, incluso un calice “cadeau”, in vendita esclusivamente online sul sito: www.vinoeartechepassione.eu

Anche gli operatori del settore e la stampa, dovranno accreditare sul sito.

La chiusura dell’evento è prevista alle ore 20:00. L’evento è rivolto a un pubblico adulto e non sono ammessi gli animali. Un evento ideato da Ciro Formisano e realizzato in collaborazione con: Banca Patrimoni Sella, Principe Pallavicini, Paolo e Noemia d’Amico, Acqua Rocchetta, La manifestazione sarà sostenuta da una campagna radiofonica dedicata su Dimensione Suono Soft, realizzata in collaborazione con RDS, nella settimana precedente l’appuntamento dell’11 ottobre.

Le cantine presenti:

Cantine Biondelli, Castello del Terriccio, Castello di Gabiano, Col d’Orcia, Colognole, Kellerei Kurtatsch, Emo Capodilista, Mazzei, Masi, Paolo e Noemia d’Amico, Petrolo, Pomario, Principe Pallavicini, Serego Alighieri, Tasca Conti d’Almerita, Tenuta di Fiorano, Tenuta San Leonardo, Villa Cambiaso, Zisola.

L’appuntamento Domenica 11 ottobre 2026 Dalle 14.00 alle 20.00

Casino dell’Aurora Pallavicini Via XXIV Maggio,43-Roma

Per informazioni e partecipazione: www.vinoeartechepassione.eu