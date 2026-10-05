Crisi dei campi nel Lazio: migliaia di agricoltori in mobilitazione a Roma davanti alla Prefettura

Migliaia di produttori e lavoratori agricoli provenienti da tutte le province del Lazio si sono radunati questa mattina in piazza Santi Apostoli a Roma, dando vita a un imponente presidio davanti alla Prefettura per denunciare la drammatica crisi economica che minaccia il futuro del comparto. La mobilitazione, promossa da Coldiretti Lazio per difendere il reddito delle imprese del territorio, ha visto i partecipanti esporre cartelli e striscioni significativi con messaggi chiari contro il rincaro dei costi gestionali che sta portando moltissime realtà agricole vicine al collasso finanziario. [1, 2, 3]

I motivi della protesta investono direttamente la sostenibilità dei cicli produttivi, messi a dura prova da un aumento esponenziale delle spese vive a carico delle aziende. Gli agricoltori laziali denunciano il raddoppio dei costi legati all’acquisto di fertilizzanti e sementi, oltre all’impatto insostenibile del caro gasolio, elementi che bruciano i margini di guadagno a fronte di prezzi all’ingrosso riconosciuti ai produttori considerati inadeguati. Al centro della piattaforma di rivendicazione portata davanti alle autorità prefettizie vi sono anche le richieste di urgenti tutele contro le devastazioni causate dai frequenti cambiamenti climatici e un piano d’intervento strutturato per arginare i danni sistematici provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni regionali. [1, 2, 3, 4, 5]

La mobilitazione ha ottenuto un primo e importante risultato istituzionale direttamente sul luogo del sit-in. L’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha raggiunto i manifestanti in piazza annunciando lo stanziamento straordinario di quarantacinque milioni di euro a sostegno del settore agricolo laziale per contrastare gli effetti della crisi. I rappresentanti sindacali hanno espresso provvisoria soddisfazione per l’accoglimento delle istanze urgenti e per l’annuncio dello sblocco dei fondi regionali destinati a mitigare i rincari del carburante e delle materie prime, pur ribadendo che l’attenzione resterà altissima fino alla concreta attuazione delle misure promesse per salvaguardare la dignità e la stabilità del lavoro nei campi. [1, 2, 3]