Calciomercato Juventus, si stringe per l’attaccante: offerta ufficiale per Francisco Conceição

I bianconeri accelerano per l’esterno offensivo del Porto. Giuntoli studia la formula per sbloccare la trattativa e consegnare il rinforzo ideale per il reparto avanzato.

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TORINO – La Juventus entra nella fase caldissima del suo mercato estivo ed è pronta a piazzare lo scatto decisivo per l’attacco. Il Direttore Tecnico Cristiano Giuntoli ha rotto gli indugi per Francisco Conceição, l’esterno offensivo di proprietà del Porto, individuato come il profilo perfetto per dare imprevedibilità e velocità alla corsia laterale bianconera.

La dirigenza torinese ha messo sul piatto un’offerta ufficiale basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni sportive. Il club portoghese valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro più bonus, ma la forte volontà del classe 2002 di trasferirsi a Torino sta giocando un ruolo fondamentale per limare la distanza tra le due società.

Nel frattempo, la squadra prosegue la preparazione alla Continassa. L’innesto del talento portoghese andrebbe a completare una batteria di esterni profondamente rinnovata, regalando soluzioni tattiche fondamentali per affrontare la lunga stagione tra campionato e impegni europei. Le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli burocratici e programmare l’arrivo del giocatore in Italia per le visite mediche di rito.