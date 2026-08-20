Calciomercato Roma, superati i 120 milioni di spesa: ufficiale l’arrivo di Rodrigo Mora per l’attacco

OCCHIELLO: I giallorossi accelerano sul mercato estivo: blindato il talento portoghese classe 2007. Gli investimenti della proprietà superano i paletti, attesa per le prossime mosse.

ROMA – Una sessione di mercato faraonica e senza esclusione di colpi. L’AS Roma rompe gli indugi e ufficializza l’acquisto a titolo definitivo di Rodrigo Mora dal Porto. Il fantasista e promettente esterno d’attacco classe 2007, sbarcato nella Capitale tra l’entusiasmo dei tifosi, ha completato l’iter delle visite mediche e siglato il contratto che lo legherà ai colori giallorossi, scegliendo la maglia numero 86. L’operazione complessiva prevede l’acquisito immediato del 50% del cartellino per una cifra pari a 25 milioni di euro più 2 di bonus, con la possibilità di riscattare il restante 50% a fronte di altri 25 milioni.

Un innesto di grandissima qualità per il reparto offensivo che si va ad aggiungere a una rosa profondamente rinnovata. Con quest’ultima operazione, gli investimenti sul mercato estivo della Roma hanno superato ampiamente i 120 milioni di euro, una cifra monstre destinata a salire ulteriormente negli ultimi giorni di trattative, mettendo in evidenza i grandi sforzi economici della proprietà guidata dal Gruppo Friedkin.

La dirigenza è ora concentrata sul completamento degli altri reparti. Dopo aver rinforzato la trequarti e l’attacco, restano da sciogliere gli ultimi nodi sulle corsie laterali difensive per consegnare una rosa competitiva e profonda su tutti i fronti.