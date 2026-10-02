Juventus, compattezza e intensità: i bianconeri puntano a consolidare le ambizioni in Serie A

La squadra di Thiago Motta lavora per trovare continuità di risultati e di gioco. L’attenzione ai dettagli tattici e la crescita dei giovani in vista della ripresa del campionato.

La stagione della Juventus entra nel vivo, e in casa bianconera l’obiettivo primario resta la ricerca di quella continuità indispensabile per lottare stabilmente ai vertici della classifica. Il lavoro quotidiano alla Continassa si concentra sulla solidità difensiva e sulla fluidità della manovra offensiva, aspetti su cui il tecnico sta insistendo molto per dare un’identità sempre più marcata alla squadra.

L’impatto dei nuovi acquisti e la crescita dei profili più giovani stanno offrendo alternative preziose nello sviluppo della manovra, permettendo di gestire al meglio le energie tra i vari impegni stagionali. La gestione del gruppo e la capacità di sbloccare le partite più bloccate rappresentano i veri banchi di prova per una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista assoluta.

Con una rosa che unisce esperienza internazionale e freschezza atletica, i bianconeri si preparano ad affrontare un calendario fitto e ricco di insidie, consapevoli che ogni singolo dettaglio farà la differenza nella corsa verso gli obiettivi stagionali.