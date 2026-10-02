Manovra e competitività, le richieste delle imprese: fondi per le infrastrutture e sgravi contro il caro energia

Le associazioni di categoria sollecitano interventi mirati nella prossima legge di bilancio. Al centro del confronto il sostegno ai settori produttivi e la stabilità dei costi energetici.

Il dibattito economico nazionale guarda con crescente attenzione alla definizione delle prossime misure di bilancio, mentre le categorie produttive e le associazioni di categoria fanno sentire la propria voce per tutelare la competitività del sistema Paese. Tra i nodi centrali del confronto figurano la gestione dei costi energetici e il sostegno agli investimenti industriali, considerati fattori vitali per la tenuta delle filiere nazionali ed europee.

Sul fronte delle infrastrutture e dei trasporti, cresce la richiesta di risorse mirate per ammodernare la rete logistica e supportare la mobilità commerciale, alleggerendo il peso economico che grava sulle imprese. Parallelamente, continuano a tenere banco le dinamiche legate ai mercati finanziari e alla gestione del debito pubblico, con il Tesoro impegnato nelle operazioni di gestione dei titoli di Stato per garantire stabilità e fiducia agli investitori.

Le istituzioni e le parti sociali restano dunque al lavoro per trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di bilancio pubblico e la necessità di offrire risposte concrete al tessuto produttivo, in una fase cruciale per la crescita economica e lo sviluppo occupazionale in Italia.