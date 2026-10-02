Mercati e carburanti, novità in arrivo: calano i prezzi alla pompa e scatta lo sconto del 20% per agricoltura e pesca

Registrati significativi ribassi medi sulla rete nazionale. Nel frattempo, nuove misure di sostegno e alleggerimento dei costi per i settori produttivi primari.

Il quadro economico nazionale registra importanti novità sul fronte dei carburanti e dei costi energetici, offrendo un barlume di sollievo sia per i consumatori che per le categorie produttive più esposte. Nelle ultime rilevazioni della settimana, i prezzi medi dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale italiana hanno fatto segnare decisi cali, confermando un trend favorevole che riporta la benzina e il gasolio su livelli più gestibili per le famiglie e i pendolari.

Accanto alla flessione dei listini ordinari, si registrano interventi mirati a sostegno dell’economia reale. Tra questi spicca l’iniziativa che garantisce una riduzione del 20% sul prezzo di benzina e gasolio a uso agricolo e motopesca, un supporto concreto pensato per alleggerire il carico economico delle imprese impegnate nei settori primari, fondamentali per la filiera agroalimentare del Paese.

Sul fronte finanziario e industriale, intanto, Piazza Affari e i mercati continuano a monitorare con attenzione le dinamiche macroeconomiche europee e internazionali, con un occhio di riguardo agli investimenti nelle transizioni energetiche e alle politiche di sostegno alla competitività delle imprese italiane.