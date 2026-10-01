Luigi Zeno, il miglior giovane attore italiano: concluso il set a Trento è già a Roma per una nuova produzione Rai 1

Un set si chiude e un altro è già iniziato. Luigi Zeno, indicato tra i volti emergenti della nuova generazione e già premiato come miglior giovane attore italiano, dopo aver concluso a Trento le riprese di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia?”, nuova produzione destinata a Rai 1 diretta da Carmine Elia, è già impegnato a Roma sul set di una nuova produzione della prima rete.

Un passaggio praticamente senza soste per il giovane attore napoletano, che sta vivendo una fase particolarmente intensa della sua carriera tra Netflix, Rai e cinema.

Il pubblico può attualmente vederlo su Netflix nei panni di Leonardo in “Minerva – La Scuola”, personaggio che rappresenta una tappa importante del suo percorso artistico e che lo sta facendo conoscere a un pubblico sempre più ampio.

Parallelamente alla presenza sulla piattaforma streaming, Zeno continua il proprio cammino nel mondo della fiction. Conclusa l’esperienza di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia?”, il diciannovenne attore è infatti già a Roma per affrontare una nuova sfida professionale destinata ancora una volta al pubblico di Rai 1.

Sul titolo della nuova produzione e sul personaggio interpretato resta per il momento il massimo riserbo. Nessuna anticipazione, dunque, su una storia che rappresenta però un ulteriore tassello nella crescita professionale dell’attore.

Per Luigi Zeno sono mesi particolarmente intensi: produzioni diverse, nuovi personaggi e un percorso che attraversa linguaggi e mondi narrativi differenti, consentendogli di confrontarsi con esperienze sempre nuove.

A soli 19 anni, l’attore originario di Ercolano sta costruendo un curriculum sempre più articolato. Sul fronte cinematografico figura anche il progetto dedicato alla storia del campione Patrizio Oliva, mentre al percorso artistico si affiancano riconoscimenti e importanti esperienze istituzionali.

Nel suo cammino figurano infatti tappe significative come il Senato della Repubblica, il Parlamento Europeo e il riconoscimento del Leone d’Oro Alato di San Marco, che hanno accompagnato la crescita del giovane interprete.

Oggi Leonardo continua il suo percorso su Netflix con “Minerva – La Scuola”, mentre Luigi Zeno è già davanti alla macchina da presa per costruire un nuovo personaggio.

Da Trento a Roma, da un set Rai all’altro, mentre Minerva – La Scuola continua il suo viaggio sulla piattaforma streaming: per Luigi Zeno il 2026 prosegue all’insegna di nuove sfide, nuove produzioni e di una crescita artistica sempre più evidente.