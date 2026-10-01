Regione Lazio, sbloccati 15 milioni di euro: nuovi contributi per imprese e professionisti under 40

Al via il nuovo piano straordinario della Pisana per sostenere l’avvio e la digitalizzazione delle attività lavorative giovanili nelle province laziali.

Un importante pacchetto di risorse economiche è stato ufficialmente messo in campo per sostenere il tessuto professionale e imprenditoriale giovanile del territorio. La Regione Lazio, attraverso gli uffici della Pisana, ha sbloccato uno stanziamento straordinario di 15 milioni di euro interamente destinato ai professionisti e alle nuove imprese guidate da cittadini under 40.

La misura punta a favorire l’occupazione, incentivare il ricambio generazionale e supportare l’ammodernamento tecnologico delle attività economiche in tutte le province laziali.

Cosa finanziano i contributi a fondo perduto

Il bando regionale prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto che copriranno fino al 70% delle spese ammissibili sostenute per l’avvio, l’ampliamento o l’ammodernamento strutturale delle attività professionali. I massimali di spesa stabiliti prevedono un tetto di 20 mila euro di aiuto per i professionisti singoli e fino a 40 mila euro per le associazioni e le società composte da giovani.

I fondi potranno essere utilizzati per l’acquisto di macchinari, l’arredamento dei locali, ma soprattutto per la digitalizzazione e l’introduzione di strumenti software e innovazioni tecnologiche all’interno degli studi e delle aziende.

Le scadenze e come presentare la domanda

La gestione tecnica della misura sarà affidata alla piattaforma telematica GeCoWEB Plus di Lazio Innova, che aprirà ufficialmente i battenti per la compilazione dei profili a partire dal 20 ottobre 2026. L’invio definitivo delle istanze telematiche sarà invece abilitato dal 3 novembre 2026.

Considerando la forte richiesta prevista per questo tipo di agevolazioni, le domande verranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento dei fondi. Gli Ordini professionali del Lazio hanno già avviato una campagna informativa per supportare i propri iscritti under 40 nella predisposizione della documentazione necessaria.