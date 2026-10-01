Trasporti nel Lazio, in arrivo 100 nuovi bus: piano per i collegamenti dei pendolari

La Regione sblocca i fondi per il rinnovo della flotta del trasporto pubblico locale nelle province: mezzi ecologici, ibridi ed elettrici a basse emissioni.

Una svolta attesa da migliaia di lavoratori e studenti che quotidianamente si spostano sul territorio regionale è stata ufficializzata nelle ultime ore. La Regione Lazio ha approvato lo stanziamento di nuove risorse finanziarie destinate al potenziamento e all’ammodernamento del trasporto pubblico locale (TPL), autorizzando l’acquisto e l’immissione in servizio di oltre 100 nuovi autobus di ultima generazione.

Il piano straordinario mira a migliorare la qualità del servizio e la frequenza delle corse, riducendo al contempo l’impatto ambientale e l’inquinamento acustico sia nei centri urbani che nelle tratte extraurbane più frequentate.

Mezzi ecologici e sicurezza per le province laziali

I nuovi veicoli saranno distribuiti in modo capillare tra le aziende di trasporto attive nelle province di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti, oltre a potenziare le linee strategiche della Città Metropolitana di Roma. La nuova flotta sarà composta interamente da mezzi a basse o azzerate emissioni, con motorizzazioni ibride e a trazione 100% elettrica.

Tutti gli autobus saranno dotati dei più moderni standard di sicurezza e comfort per i passeggeri, inclusi sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso collegati con le centrali operative, pedane automatizzate per l’accesso delle persone con disabilità motoria, prese di ricarica USB e impianti di climatizzazione potenziati. I primi veicoli entreranno in circolazione già entro la fine del mese autunnale per rispondere all’aumento dei flussi di traffico stagionali.