Fascia Verde Roma, al via i nuovi divieti: le regole e i veicoli che non possono circolare

Scatta l’ordinanza autunnale sui limiti alle emissioni nella Capitale: tutte le limitazioni per i motori diesel, benzina e i giorni di stop.

Entra ufficialmente in vigore oggi, 1° ottobre 2026, la nuova tranche di limitazioni alla circolazione all’interno della macro-area della Fascia Verde di Roma. Il provvedimento, varato in linea con le direttive per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all’inquinamento atmosferico nei mesi autunnali e invernali, stabilisce restrizioni progressive per le categorie di autoveicoli considerate più inquinanti, con validità dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali esclusi).

Le nuove regole interesseranno in modo significativo il flusso di pendolari che quotidianamente si sposta dalle province del Lazio verso il nucleo urbano capitolino, costringendo migliaia di automobilisti a rimodulare i propri spostamenti.

I veicoli bloccati e le deroghe previste

Lo stop permanente all’interno della Ztl Fascia Verde conferma il blocco totale per tutti gli autoveicoli alimentati a benzina fino a Euro 2 e per i mezzi diesel fino a Euro 3. Restano in vigore anche le limitazioni orarie e stagionali per i diesel Euro 4 e per i ciclomotori più datati. Le autorità comunali hanno confermato il potenziamento dei controlli ai varchi d’accesso elettronici tramite le telecamere di sorveglianza per verificare il rispetto delle classi ambientali.

Rimangono attive le deroghe speciali previste per i veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità, per i mezzi adibiti ai servizi pubblici essenziali e per le auto storiche iscritte ai registri ufficiali. Per agevolare la transizione e consentire l’adeguamento dei cittadini, il Campidoglio ha confermato il mantenimento del sistema di carnet di ingressi bonus annuali legati al meccanismo di monitoraggio chilometrico Move-In.