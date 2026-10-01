Sagre e musei gratis nel Lazio, al via il primo weekend di ottobre: tutti gli eventi

Il ricco calendario di appuntamenti tra la Sagra dell’Uva di Marino, CioccoTuscia a Viterbo e l’apertura domenicale dei siti archeologici laziali.

Il primo fine settimana di ottobre porta nel Lazio il tempo pieno della vendemmia, delle feste di paese e delle grandi manifestazioni culturali legate a doppio filo alle tradizioni e all’enogastronomia del territorio. Per sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 è previsto un ricchissimo calendario di appuntamenti diffusi che coinvolgeranno la Capitale e tutte le province laziali, attirando migliaia di visitatori e appassionati del turismo di prossimità.

L’evento faro del weekend sarà la storica Sagra dell’Uva di Marino, giunta nel vivo delle celebrazioni tra sfilate storiche e le tradizionali fontane che erogano vino. Ma l’uva sarà protagonista anche nei borghi di Velletri, Piglio e Torrice, mentre la Tuscia aprirà le porte per il primo weekend di “CioccoTuscia” a Viterbo e Soriano nel Cimino entrerà nel vivo della sua celebre Sagra delle Castagne.

Domenica al museo e appuntamenti a Roma

La giornata di domenica 4 ottobre offrirà un’opportunità straordinaria per i residenti e i turisti grazie al ritorno della “Domenica al Museo”. L’iniziativa ministeriale garantirà l’ingresso completamente gratuito in tutti i principali musei statali, parchi archeologici e complessi monumentali di Roma e del Lazio, dai Musei di Roma Capitale fino ai siti archeologici della Sabina e delle aree interne.

Per chi rimarrà nella Capitale, le giornate saranno scandite anche da grandi appuntamenti urbani come l’Appia Day, il festival Romics alla Fiera di Roma e i concerti diffusi di Piano City, confermando ottobre come uno dei mesi più vivi e dinamici per l’offerta culturale dell’intera regione.