Bonus fotovoltaico nel Lazio, al via i contributi: incentivi per famiglie e condomini

La Pisana sblocca i fondi per l’installazione di pannelli solari e sistemi di accumulo. Domande online sulla piattaforma della Regione Lazio.

Una nuova e importante opportunità di risparmio economico legata alla transizione ecologica si apre per i residenti del Lazio. La Regione ha ufficialmente dato il via alla presentazione delle domande per il nuovo bando sull’efficientamento energetico domestico, una misura straordinaria che stanzia contributi a fondo perduto per sostenere le famiglie e i condomini laziali nel passaggio alle fonti rinnovabili.

Il provvedimento punta a tagliare drasticamente i costi delle bollette elettriche e a ridurre le emissioni inquinanti sia nei grandi centri urbani sia nei piccoli Comuni di tutte le province del territorio.

Cosa finanzia il bando e come accedere alle risorse

Le agevolazioni regionali copriranno una quota significativa delle spese di acquisto e installazione di impianti solari fotovoltaici ad uso residenziale. Il piano di incentivi include anche i sistemi di accumulo dell’energia (le batterie per immagazzinare l’elettricità prodotta di giorno) e le moderne pompe di calore in sostituzione delle vecchie caldaie a gas. Una riserva speciale di fondi è stata destinata alle comunità energetiche rinnovabili e alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica.

I cittadini interessati potranno presentare le istanze esclusivamente per via telematica, accedendo tramite SPID o CIE al portale ufficiale messo a disposizione dagli uffici regionali della Pisana. I bandi rimarranno aperti fino all’esaurimento dei fondi stanziati per questa prima finestra autunnale.