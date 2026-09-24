Home CRONACA E ATTUALITA' Napoli, violenza sessuale sul nipote di 10 anni: arrestato un 67enne

Napoli, violenza sessuale sul nipote di 10 anni: arrestato un 67enne

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L’uomo è finito in carcere, come ha disposto il gip del tribunale di Napoli

di Nadia Cozzolino

NAPOLI – La polizia ha arrestato un 67enne per i reati di violenza sessuale pluriaggravata, produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne, fatti commessi ai danni del proprio nipote, all’epoca dei fatti di 10 anni. L’uomo è finito in carcere, come ha disposto il gip del tribunale di Napoli.

Il 67enne, si rileva dalla indagini della Squadra mobile, coordinate dalla sezione specializzata Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione della procura di Napoli, avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica del nipote, inducendolo a subire e praticare ripetuti atti sessuali.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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