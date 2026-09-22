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Visita istituzionale del Ministro Piantedosi, che inaugura il riqualificato Giardino della Rocca

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Danilo Ambrosetti
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Sgurgola, il Sindaco Antonio Corsi accoglie il Ministro Piantedosi per il taglio del nastro del Giardino della Rocca, opera simbolo di sicurezza e rilancio del borgo.

Un momento storico per la comunità di Sgurgola, che si appresta a riappropriarsi di uno dei suoi luoghi più identitari. Giovedì prossimo, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà in visita ufficiale nel borgo per inaugurare l’imponente intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del Giardino della Rocca, restituendo alla cittadinanza un patrimonio dal valore inestimabile. Situato nella parte più elevata del centro storico, a ridosso della storica rocca medievale, il Giardino è un’area panoramica di straordinaria bellezza e un punto di aggregazione fondamentale per i cittadini, capace di offrire una vista privilegiata sulla valle sottostante. L’inaugurazione rappresenta il traguardo di un lungo e rigoroso percorso di rinascita iniziato dopo il drammatico evento del 2012, quando una grave frana colpì il centro storico causando ingenti danni e forte preoccupazione. Di fronte a quella ferita, l’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Corsi (nella foto) ha risposto con determinazione e visione: attraverso un’attenta e scrupolosa attività di progettazione, il Comune è riuscito ad intercettare e coordinare un finanziamento complessivo di circa 1 milione di euro, erogato dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei fondi destinati alla prevenzione e al contrasto del dissesto idrogeologico. L’intervento ha consentito sia il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza dell’intero fronte di frana della Rocca, tutelando prioritariamente la pubblica e privata incolumità, sia la completa riqualificazione del giardino. Un’opera complessa che testimonia la capacità del Sindaco Corsi di coniugare la tutela del territorio con la valorizzazione del patrimonio storico e naturale del paese. La presenza del Ministro Piantedosi darà ufficialmente il via a un fine settimana di grandi festeggiamenti. L’evento di giovedì farà infatti da apripista alla 71ª edizione della Sagra dell’Uva, la tradizionale tre giorni di festa che animerà Sgurgola da venerdì a domenica, intrecciandosi con le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, nel segno della sicurezza, della cultura e delle tradizioni. “Restituire alla comunità il Giardino della Rocca alla vigilia della sua festa più importante — sottolinea il Primo Cittadino Antonio Corsi — assume un valore fortemente simbolico: è la dimostrazione pratica di come una buona amministrazione, attenta alla sicurezza e capace di reperire risorse, possa trasformare una criticità passata in una grande opportunità di rilancio per il futuro del paese”.

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