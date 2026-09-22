Visita istituzionale del Ministro Piantedosi, che inaugura il riqualificato Giardino della Rocca

Sgurgola, il Sindaco Antonio Corsi accoglie il Ministro Piantedosi per il taglio del nastro del Giardino della Rocca, opera simbolo di sicurezza e rilancio del borgo.

Un momento storico per la comunità di Sgurgola, che si appresta a riappropriarsi di uno dei suoi luoghi più identitari. Giovedì prossimo, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà in visita ufficiale nel borgo per inaugurare l’imponente intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del Giardino della Rocca, restituendo alla cittadinanza un patrimonio dal valore inestimabile. Situato nella parte più elevata del centro storico, a ridosso della storica rocca medievale, il Giardino è un’area panoramica di straordinaria bellezza e un punto di aggregazione fondamentale per i cittadini, capace di offrire una vista privilegiata sulla valle sottostante. L’inaugurazione rappresenta il traguardo di un lungo e rigoroso percorso di rinascita iniziato dopo il drammatico evento del 2012, quando una grave frana colpì il centro storico causando ingenti danni e forte preoccupazione. Di fronte a quella ferita, l’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Corsi (nella foto) ha risposto con determinazione e visione: attraverso un’attenta e scrupolosa attività di progettazione, il Comune è riuscito ad intercettare e coordinare un finanziamento complessivo di circa 1 milione di euro, erogato dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei fondi destinati alla prevenzione e al contrasto del dissesto idrogeologico. L’intervento ha consentito sia il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza dell’intero fronte di frana della Rocca, tutelando prioritariamente la pubblica e privata incolumità, sia la completa riqualificazione del giardino. Un’opera complessa che testimonia la capacità del Sindaco Corsi di coniugare la tutela del territorio con la valorizzazione del patrimonio storico e naturale del paese. La presenza del Ministro Piantedosi darà ufficialmente il via a un fine settimana di grandi festeggiamenti. L’evento di giovedì farà infatti da apripista alla 71ª edizione della Sagra dell’Uva, la tradizionale tre giorni di festa che animerà Sgurgola da venerdì a domenica, intrecciandosi con le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, nel segno della sicurezza, della cultura e delle tradizioni. “Restituire alla comunità il Giardino della Rocca alla vigilia della sua festa più importante — sottolinea il Primo Cittadino Antonio Corsi — assume un valore fortemente simbolico: è la dimostrazione pratica di come una buona amministrazione, attenta alla sicurezza e capace di reperire risorse, possa trasformare una criticità passata in una grande opportunità di rilancio per il futuro del paese”.