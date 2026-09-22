Arbitri Sport Italiani – xxv Raduno pre-campionato incontro con l’AIA Sez. Rieti, quando lo sport è mezzo di aggregazione informazione

Come ogni anno nella seconda settimana di settembre vi è stato il Raduno Nazionale Arbitrale pre campionato di Arbitri Sport Italiani a Grottamare (AP) 18 – 20 settembre per la stagione sportiva 2026 2027 presso hotel Parco dei Principi.

L’ asd Arbitri Sport Italiani è una solidà realtà che da oltre venti anni con professionalità dedizione porta avanti i valori fondanti dello sport, del rispetto, dell’agregazione e dell’inclusione sociale.L’ associazione è affiliata all’ente di promozione sportiva ASI.

Tanto entusiasmo e partecipazione, con il presidente Cav. Americo Scatena , il vicepresidente Dott.ssa Giada Fedeli, il Direttore Sportivo Walter Guarini e l’ Organo Tecnico Francesco Florio. Molti i temi affrontati sia tecnici che pratici, studio approfondito delle novità regolamentari (come la Circolare n. 1) e delle direttive impartite dal Settore Tecnico, test scritti e multimediali a quiz sulle regole del gioco per accertare la conoscenza teorica di ogni arbitro, sessioni atletiche sul campo guidate da preparatori per curare la resistenza e la mobilità e poi momenti conviviali e di ritrovo per favorire l’affiatamento, la coesione e la conoscenza reciproca tra i colleghi arbitri.

Tanti gli ospiti intervenuti sia in presenza che da remoto, Daniele Viotti Presidente sezione AIA di Tivoli, Francesco Narcisi, ex presidente della sezione AIA di San Benedetto del Tronto, l’attuale presidente della sezione AIA di San Benedetto del Tronto, Stefano Allievi.

Significativa è stato l’incontro tra Arbitri Sport Italiani Sez. Lorenzo Cesari di Roma e l’AIA della sezione di Rieti, momenti di confronto, di crescita, vi è stato anche il tradizionale scambio dei gagliardetti tra i due presidenti, Cav. Americo Scatena per ASD Arbitri Sport Italiani e Dott. Vittorio Sperati per AIA Rieti, con la speranza di rendere sempre più frequenti queste occasioni di incontro, attraverso partite, raduni e iniziative comuni che possano favorire lo scambio tra associazioni e realtà arbitrali.

Arbitri Sport Italiani Sez. Lorenzo Cesari di Roma un viaggio che dura da quasi venticinque anni, passione, dedizione, amore per lo sport e per i valori fondanti quali rispetto, lealtà, altruismo. Già partita la macchina organizzativa per il 25° anno di vita di questa eccellente realtà che cadrà a maggio 2027.