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Nuova convenzione per l’Accademia Kronos

Di
Danilo Ambrosetti
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Lariano, L’Assessore Proietti e la Polizia Locale accolgono l’associazione per un’azione sinergica a difesa del patrimonio naturale e faunistico

L’Amministrazione comunale di Lariano stringe per la prima volta un’alleanza strategica con l’Accademia Kronos, punto di riferimento a livello nazionale nella tutela del territorio e del benessere animale. La firma sancisce l’avvio di una collaborazione formale che permetterà di unire le forze per la salvaguardia dell’ambiente urbano e naturale del paese. La sigla dell’accordo è avvenuta alla presenza del comandante della Polizia Locale Tamara Latini e dell’assessore con delega ai Diritti degli Animali e Randagismo del Comune di Lariano Francesca Proietti. Per l’Accademia Kronos erano presenti il comandante Armando Bruni, Presidente SAT per la provincia di Frosinone, e Massimiliano Mezzo, responsabile comunale dell’associazione (nella foto). L’Accademia Kronos, realtà da anni attiva su tutto il territorio nazionale, lavora in costante sinergia con le forze dell’ordine e gli Enti Comunali per prevenire gli illeciti e tutelare il patrimonio naturale e faunistico. Grazie a questa prima convenzione, la presenza delle sue guardie eco-zoofile si strutturerà anche a Lariano in stretta coordinazione con il Comando di Polizia Locale. I compiti principali della convenzione riguarderanno il contrasto ai reati ambientali con azioni mirate contro l’abbandono illecito dei rifiuti nelle zone periferiche e verdi — e la protezione degli animali d’affezione, tramite controlli finalizzati a prevenire e contrastare i maltrattamenti e il fenomeno del randagismo. Accanto all’attività di vigilanza, l’accordo prevede un forte impegno sul fronte della sensibilizzazione della cittadinanza, con iniziative volte a diffondere buone pratiche per il rispetto dell’ambiente e degli animali. Con questa firma, il Comune di Lariano integra e rafforza il proprio presidio territoriale, affidandosi all’esperienza di un’organizzazione accreditata per promuovere una cultura sempre più attenta alla sostenibilità e al benessere di tutta la comunità.

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