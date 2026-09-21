Luigi Zeno su Netflix: è Leonardo in “Minerva – La Scuola”

A 19 anni l’attore napoletano arriva sulla piattaforma con uno dei personaggi della nuova serie. E mentre il pubblico scopre Leonardo, Zeno è già sul set della prossima produzione Rai 1.

A 19 anni l’attore napoletano arriva sulla piattaforma con uno dei personaggi della nuova serie. E mentre il pubblico scopre Leonardo, Zeno è già sul set della prossima produzione Rai 1.

Un nuovo volto, un nuovo personaggio, un passaggio importante. Luigi Zeno arriva su Netflix nei panni di Leonardo in “Minerva – La Scuola”, disponibile da oggi, 22 settembre.

Per il diciannovenne originario di Ercolano è un debutto che arriva nel pieno di un periodo professionale particolarmente intenso: mentre il pubblico può finalmente vederlo nei panni di Leonardo, Zeno è già a Trento, davanti alla macchina da presa per “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, nuova produzione destinata a Rai 1 con la regia di Carmine Elia.

Netflix oggi, Rai 1 sul set e un’altra produzione televisiva già pronta ad attenderlo a Roma.

È questa la fotografia di un anno che sta accelerando il percorso artistico di Luigi Zeno.

Leonardo, il personaggio che porta Luigi Zeno su Netflix

In “Minerva – La Scuola”, diretta da Ivan Silvestrini, Luigi Zeno interpreta Leonardo.

Determinazione, carattere e desiderio di misurarsi con nuove sfide sono alcuni degli elementi che hanno avvicinato l’attore al suo personaggio.

«In Leonardo ho ritrovato qualcosa di me. Ci accomunano la determinazione e la voglia di metterci alla prova. È un personaggio che mi ha permesso di esplorare nuove sfumature e al quale sono rimasto molto legato».

Per Zeno, Leonardo non rappresenta soltanto un nuovo ruolo, ma il personaggio con cui il suo percorso raggiunge ora il pubblico di Netflix.

Un traguardo che assume un significato ancora maggiore considerando la velocità con cui, negli ultimi mesi, si sono susseguiti i suoi impegni professionali.

Netflix mentre è già sul prossimo set

Non c’è infatti una pausa tra l’uscita di “Minerva – La Scuola” e il progetto successivo.

Nel giorno in cui Leonardo arriva su Netflix, Luigi Zeno si trova a Trento sul set di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, serie destinata a Rai 1.

E appena terminato questo lavoro, per il giovane attore è previsto il trasferimento a Roma per un nuovo set Rai 1.

Una continuità professionale che racconta meglio di qualsiasi definizione il momento vissuto dal diciannovenne: 4 set nell’arco di circa un anno, tra produzioni televisive e streaming.

Tra i lavori del suo percorso recente figura anche “La promessa di Patrizio”, legata alla storia del campione Patrizio Oliva.

A 19 anni, da Ercolano ai grandi set

Nato a Napoli e cresciuto a Ercolano, Luigi Zeno ha iniziato a recitare giovanissimo, costruendo le proprie basi attraverso anni di esperienza teatrale.

Il passaggio davanti alla macchina da presa ha aperto una nuova fase del suo percorso, che oggi lo vede alternarsi tra produzioni Netflix e Rai 1.

A questo si affianca l’impegno sociale: Zeno ha prestato il proprio volto a iniziative contro il bullismo e a favore della donazione degli organi, portando questi temi anche fuori dal set.

Sono arrivati inoltre premi e riconoscimenti, insieme alla candidatura al Picentia Film Festival come Miglior Giovane Attore.

Ma il 22 settembre il centro della scena è uno solo: Leonardo.

È il momento di Leonardo

Da oggi il pubblico può scoprire Luigi Zeno in una veste nuova.

Leonardo arriva su Netflix con “Minerva – La Scuola”, mentre per il diciannovenne attore campano il lavoro continua già sui prossimi progetti.

Un set appena consegnato al pubblico, un altro ancora in lavorazione e il successivo già all’orizzonte.

Per Luigi Zeno il 22 settembre non è soltanto il giorno di “Minerva – La Scuola”. È l’inizio di un nuovo capitolo.