Guidonia – Trasporto ferroviario, il Sindaco Mauro Lombardo sceglie un manager

Il Sindaco Mauro Lombardo, nella giornata odierna, ha conferito all’ing. Marco Rettighieri la “Delega alla trattazione e al coordinamento delle questioni relative al servizio di trasporto ferroviario, alle infrastrutture ferroviarie, alle stazioni e fermate, nonché al progetto di raddoppio della linea ferroviaria nel tratto compreso tra Tivoli Terme e Guidonia Montecelio”.

All’ing. Rettighieri sono, in particolare, attribuite le funzioni di seguito indicate:

· monitorare l’avanzamento di opere e progetti ferroviari attuali e futuri che interessano il territorio comunale;

· vagliare tecnicamente e proporre correttivi ai cittadini;

· partecipare a sopralluoghi, conferenze, riunioni e tavoli tecnici inerenti la delega;

· elaborare proposte e soluzioni innovative a vantaggio dei cittadini.

Come noto, il Sindaco, con proprio provvedimento, può conferire incarichi o attività comunque correlate alle proprie linee programmatiche e comunque non interferenti con le attività delegate ai singoli Assessori, a persone esterne aventi specifiche competenze e in possesso dei requisiti necessari alla carica di Consigliere Comunale. Tali incarichi sono espletati a titolo totalmente gratuito e senza alcun diritto al rimborso spese.

“Ho ritenuto utile e necessario affidare questa delicata Delega all’ing. Marco Rettighieri per la sua sterminata competenza ed esperienza nel campo del trasporto su ferro e, più in generale, nella pianificazione delle grandi infrastrutture strategiche. Rettighieri ha assunto negli ultimi decenni molteplici incarichi apicali in RFI, è stato Direttore Generale di ATAC e, per ITALFERR Spa, è stato Direttore Generale dei lavori di costruzione per l’EXPO 2015. Il suo patrimonio di conoscenze, relazioni e competenze sarà messo, gratuitamente, a disposizione della Città di Guidonia Montecelio che è anche la sua Città. Ringrazio l’ing. Rettighieri per avere accettato il mio incarico e per il grande contributo tecnico che sono certo saprà assicurare”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.

“Garantisco il mio impegno per aiutare l’Amministrazione comunale a governare al meglio la complessa vicenda che si è verificata nella nostra Città in conseguenza della chiusura della vecchia stazione e dell’apertura della nuova. Conosco nei dettagli, per avere partecipato in diverse fasi del suo iter, il progetto di raddoppio della linea Roma-Guidonia e voglio offrire un supporto al Sindaco e ai miei concittadini per migliorare la situazione. Naturalmente, non parteciperò al dibattito politico che infiamma l’opinione pubblica in queste settimane intorno al tema della chiusura della stazione, ma cercherò di fornire soluzioni tecnicamente percorribili e idonee per migliorare l’efficienza e la fruibilità del servizio di trasporto ferroviario di Guidonia Montecelio”, sottolinea l’ing. Marco Rettighieri.