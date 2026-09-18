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ROMA, PRATELLI: VICINANZA ALLA DOCENTE AGGREDITA E ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA DELLA SCUOLA GIOVANNI VERGA

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Roma, 18 settembre 2026 – “Quanto accaduto questa mattina alla scuola Giovanni Verga ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e cittadina. Ho parlato con la dirigente per esprimerle la mia più profonda vicinanza e quella di tutta Roma Capitale.

Il mio pensiero affettuoso va innanzitutto alla docente ferita, alla quale auguro una pronta guarigione. Alla dirigente ho inoltre rappresentato la piena disponibilità dell’Amministrazione a essere al fianco della scuola e della famiglia del ragazzo, in un momento così difficile e delicato per tutta la comunità”.

Così in una nota Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

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