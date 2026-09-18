Carabinieri Forestali: controlli sul taglio e sulla gestione dei boschi

16 sanzioni per complessivi oltre 3.000 euro

Nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e in particolare delle risorse forestali, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla tutela del paesaggio, i Carabinieri Forestali dei Nuclei di Borgorose (RI), Contigliano (RI), Petrella Salto (RI) e Rocca Sinibalda (RI) hanno intensificato i controlli sulla filiera bosco-legno e sulle operazioni di taglio della massa legnosa eseguite nei popolamenti boschivi del territorio reatino.

L’attività coordinata si inserisce nel piano di verifiche volte ad accertare la regolarità dei cantieri forestali, la legittimità dei titoli autorizzativi e il rispetto delle Norme Tecniche e dei Regolamenti Forestali Regionali.

In particolare, i militari hanno sanzionato amministrativamente 16 soggetti per il mancato sgombero della tagliata boschiva dai prodotti legnosi entro la tempistica prevista dalla normativa di settore, per un importo complessivo superiore ai 3.000 euro.

I Carabinieri Forestali ricordano che la tardiva asportazione dal bosco del materiale legnoso comporta gravi danni alla rinnovazione forestale che si insedia subito dopo la fine del taglio, soprattutto nei cedui, dove il trascinamento del materiale legnoso tagliato provoca lo stroncamento dei giovani polloni, vale a dire dei nuovi fusti, con conseguente danno al soprassuolo forestale.

La corretta gestione del bosco è fondamentale contro la degradazione del suolo e il dissesto idrogeologico, tutela inoltre la biodiversità garantendo un uso sostenibile delle risorse naturali a vantaggio della collettività.

Nello stesso tempo, l’azione di controllo esercitata dai militari non costituisce solo un freno agli illeciti, bensì un fattore di supporto diretto per le imprese che operano nel rispetto delle regole.

I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri proseguono nelle attività di prevenzione e repressione degli illeciti perpetrati a possibile danno dell’ecosistema, intensificando nelle settimane a venire le attività di controllo sulla esecuzione dei tagli boschivi su tutte le aree forestali della provincia reatina interessate da interventi selvicolturali.

Nel contempo incoraggiano chiunque – anche attraverso il numero gratuito di emergenza ambientale 1515 – a segnalare alle Autorità i comportamenti eventuali presunti illeciti che possono anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute dei cittadini.