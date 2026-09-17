Santa Severa. Miss Eleganza è Francesca Longobardi

La 21enne piemontese conquista la prima fascia nazionale di Miss Italia 2026. Al Castello di Santa Severa la proclamazione dopo la giornata dedicata a eleganza, presenza e capacità di comunicare.

La sfida annunciata ieri al Castello di Santa Severa ha ora un nome: Francesca Longobardi è Miss Eleganza 2026. Ventuno anni, di Grugliasco, in provincia di Torino, già Miss Piemonte, ha conquistato la prima fascia nazionale assegnata in questa edizione di Miss Italia. A consegnargliela è stata Francesca Ambrosetti, coach della giornata dedicata all’eleganza nell’Academy che accompagna le quaranta concorrenti verso la finale del 21 settembre.

Francesca Longobardi, 21 anni, Miss Piemonte, con la fascia di Miss Eleganza 2026 conquistata al Castello di Santa Severa

È il risultato della prova che Il Giornale del Lazio aveva raccontato alla vigilia, quando le concorrenti erano chiamate a misurarsi non soltanto con la passerella, ma con la capacità di comunicare attraverso postura, movimento e presenza. La seconda puntata della docu-serie aveva infatti affidato ad Ambrosetti il compito di accompagnarle in un lavoro nel quale il concorso indicava carattere e consapevolezza come elementi della valutazione, oltre alla capacità di sfilare.

La proclamazione restituisce anche un’immagine diversa da quella della concorrente sola davanti alla giuria. Nelle fotografie della serata Longobardi riceve la fascia, poi viene circondata e abbracciata dalle altre ragazze. È una sequenza che racconta bene il passaggio dalla prova al risultato: prima il riconoscimento individuale, subito dopo la dimensione collettiva di un gruppo che da giorni condivide lezioni, telecamere e momenti di preparazione al Castello.

Per Francesca Longobardi il titolo arriva durante un percorso personale iniziato prima dell’Academy. Vive a Grugliasco e lavora come baby sitter; nell’ultimo anno ha deciso di avvicinarsi alla moda, allo spettacolo e alla comunicazione. Palestra e danza heels fanno parte delle sue attività, mentre nella scheda ufficiale dell’Academy indica tra le prospettive future economia, marketing e organizzazione di eventi, insieme al desiderio di raggiungere una propria indipendenza.

Le concorrenti di Miss Italia raggiungono Francesca Longobardi dopo l’assegnazione della fascia di Miss Eleganza 2026

La fascia conquistata a Santa Severa porta con sé anche un riferimento alla storia del concorso. Miss Italia ricorda che Miss Eleganza venne istituita nel 1950 e assegnata quell’anno a Sofia Scicolone, la futura Sofia Loren. Il richiamo storico dà al riconoscimento un significato particolare, ma non deve trasformarsi in un paragone tra percorsi e personalità appartenenti a epoche molto diverse: per Longobardi il dato concreto, oggi, è l’ingresso nell’albo di un titolo che accompagna Miss Italia da oltre settant’anni.

Il risultato assume inoltre un peso specifico nell’edizione in corso perché Miss Eleganza è la prima fascia nazionale di Miss Italia 2026. L’Academy di Santa Severa è stata costruita attorno a quaranta concorrenti, venti Miss Regione e altre venti ragazze selezionate per il percorso, chiamate ad affrontare prove e incontri che vanno oltre la tradizionale sfilata. Il progetto televisivo segue questa esperienza attraverso una docu-serie fatta di coaching, preparazione, backstage e vita quotidiana.

È proprio questo elemento a rendere interessante la vittoria anche oltre la fascia. Nel racconto ufficiale della giornata, Longobardi è stata valutata per stile, presenza e naturalezza; sono criteri indicati dall’organizzazione e, come tali, vanno distinti da una valutazione giornalistica sulla concorrente. Le immagini consentono però di documentare ciò che accade subito dopo: la fascia indossata, il sorriso, le compagne che si avvicinano e gli abbracci che seguono la proclamazione.

L’abbraccio tra le concorrenti

Santa Severa resta intanto il centro di un percorso che si concluderà lunedì 21 settembre. La finale, denominata “La notte della rivelazione”, sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV e RaiPlay e ripercorrerà anche quanto avvenuto durante l’Academy prima della proclamazione di Miss Italia 2026. Il Castello, quindi, non è soltanto lo scenario della competizione: in questa edizione ospita l’intero percorso che dalle prove conduce all’assegnazione del titolo nazionale.

Per Francesca Longobardi la strada verso quella serata prosegue adesso con una fascia in più. Miss Eleganza 2026 fotografa il primo risultato nazionale dell’edizione e chiude la sfida raccontata ieri, ma soprattutto apre un nuovo passaggio: restano pochi giorni prima che il percorso delle quaranta concorrenti arrivi alla sua conclusione.