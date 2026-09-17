PRESENTATO IL NUOVO BICIPLAN DI ROMA CAPITALE

PATANÈ: “PASSAGGIO FONDAMENTALE PER FUTURO MOBILITÀ CAPITOLINA”.

Roma, 17 settembre 2026 – Più sicurezza, intermodalità, valorizzazione della mobilità attiva e una rete di percorsi ciclopedonali sempre più capillare ed estesa. Si è tenuta oggi, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, la presentazione dei risultati della fase partecipativa e delle controdeduzioni del Biciplan di Roma Capitale, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell’Assessore alla Mobilità Sostenibile e Trasporti Eugenio Patanè, del Presidente della Commissione MobilitàGiovanni Zannola e della Presidente di Roma Servizi per la Mobilità Anna Donati.

La fase di ascolto e partecipazione pubblica, che si è svolta tra luglio e settembre 2025, ha visto un’ampia adesione di cittadini, associazioni, Municipi ed enti del territorio, registrando un clima di forte collaborazione e fiducia nelle istituzioni. Sono state inviate 488 email per un totale di 941 osservazioni complessive. Di queste, ben l’86% ha espresso un sentimento positivo e costruttivo. All’esito dell’analisi tecnica condotta da Roma Servizi per la Mobilità, il 67% delle istanze pervenute è stato accolto.

Grazie al contributo della cittadinanza e del territorio, lo scenario di lungo periodo del Biciplan si arricchisce di 51 nuovi tracciati ciclopedonali per ulteriori 142 km complessivi.

• Scenario di Breve Periodo (3 anni): +185 km (estensione totale rete: 516 km).

• Scenario di Medio Periodo (5 anni): +265 km (estensione totale rete: 781 km).

• Scenario di Lungo Periodo (10 anni): la previsione iniziale di +794 km vedrà ora 936 km aggiuntivi, portando l’estensione complessiva della rete ciclabile capitolina a 1.717 km.

A completamento dell’infrastruttura di rete, sono stati accolti e inseriti nel Piano anche 15 nuovi interventi dedicati a opere d’arte e infrastrutture di connessione (ponti ciclopedonali, passerelle e sottopassi), tra cui la passerella di Ponte Lanciani, il ponte ciclopedonale tra la stazione Acilia Sud e Dragona, il ponte della Scafa e diversi attraversamenti nei parchi urbani.

“La presentazione di oggi – ha commentato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale,Eugenio Patanè – segna un passaggio fondamentale per il futuro della mobilità della nostra città. Il lavoro svolto dimostra l’efficacia di un percorso trasparente e di partecipazione che ha permesso di raccogliere le istanze dei territori e di trasformarle in soluzioni concrete. Il Biciplan approvato integrerà infrastrutture, sicurezza stradale attorno alle scuole, isole ambientali e servizi d’interscambio, garantendo a tutti i quartieri, dal centro alle periferie, pari dignità di collegamento e fruibilità”.

“Il Biciplan – ha proseguito Patanè – non è soltanto una mappa di piste ciclabili, ma un vero e proprio piano strategico di rigenerazione urbana e sicurezza stradale, pensato per mettere al centro i pedoni, i ciclisti e tutti gli utenti vulnerabili della strada. La risposta della città durante la fase di partecipazione è stata straordinaria: l’86% di pareri positivi dimostra che Roma vuole e chiede una svolta sostenibile. A dimostrazione che c’è un interesse crescente in città su questo tema, basti pensare al fatto che al momento oltre un milione di romani possiede una bici o un monopattino e che, a mero titolo esemplificativo, ad oggi i dati dei passaggi sulla ciclabile Nomentana e su quella di viale Angelico sono, rispettivamente, 474.000 e 436.000”.