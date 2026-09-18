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Sunset Fashion Show: moda ed eleganza in spiaggia a Latina

Di
Massimiliano Piccinno
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AUGUSTO FRASCATANIPH

Un caldo pomeriggio di settembre, la battigia come passerella e un tramonto mozzafiato hanno fatto da splendida cornice alla prima edizione dell’evento moda “Sunset Fashion Show”, che si è svolto direttamente sulla spiaggia del Fogliano Hotel New Life sul lungomare di Latina a cura di ACT Models.

I selezionatissimi invitati hanno potuto assistere ad un evento unico dove moda, eleganza e danza si sono succeduti nella suggestiva location e, a seguire, hanno potuto assaporare le sfiziose prelibatezze accompagnate da una selezione di vini e cocktail.

Tra gli ospiti in front row: il calciatore e attore Angelo Costabile insieme alla compagna Eleonora Spinosa, splendida protagonista di numerosi successi sulle passerelle; l’attore e personaggio televisivo Antonio Zequila;  Simone Di Matteo, autore e personaggio pubblico; Alessandro Lazzerini, direttore d’orchestra e regista; Salvatore Ranucci, direttore della rivista Stilè de Il Sole 24 OreLorenzo Mucci, direttore della logistica RAI; Manuela Balsamo, oltre a molti altri esponenti dell’imprenditoria e dell’informazione.

Lo spettacolo ha avuto inizio sulle note di “When I Rip” con l’esibizione a due del celebre ballerino e coreografo nazionale ed internazionale Gianluca D’Alò e del ballerino internazionale Riccardo Frison.

La conduttrice Veronica Maya, volto televisivo e showgirl italiana, ha poi dato inizio al vero e proprio fashion showA sfilare le candide creazioni couture sposa di Chiara Valentini Atelier. Chiara Valentini è il cuore e lo spirito dell’omonimo Atelier, riconosciuta per una couture sposa raffinata e profondamente sartoriale. Le sue collezioni richiamano l’eleganza degli anni Cinquanta: busti disegnati, ampie gonne, linee scivolate e una femminilità senza tempo. Il suo percorso comprende anche cinema, teatro e televisione e una lunga collaborazione con l’Accademia di Costume e Moda. La collezione Sposa 2026 interpreta la sposa in chiave moderna, elegante e disinvolta: abiti componibili, mikado, pizzi chantilly, macramè, tulle ricamato e chiffon costruiscono una narrazione dove l’abito diventa espressione della personalità.

team act models da sx eleonora eutizi ida esposito elisa eutizi cozmina panaite
flavia valentini luxury italian swimwear con tittarelli gioielli photo credits augusto frascatani
AUGUSTO FRASCATANIPH
flavia valentini luxury italian swimwear 2 con tittarelli gioielli photo credits augusto frascatani
AUGUSTO FRASCATANIPH
flavia valentini con la sua collezione photo credits augusto frascatani
AUGUSTO FRASCATANIPH
danza con gianluca dalo e riccardo frison photo credits augusto frascatani
AUGUSTO FRASCATANIPH
da sx gianluca e roberta boldreghini del fogliano hotel veronica maya e cozmina panaite
chiara valentini atelier photo credits augusto frascatani
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chiara valentini atelier 3 con tittarelli gioielli photo credits augusto frascatani
AUGUSTO FRASCATANIPH
chiara valentini atelier 2 photo credits augusto frascatani
AUGUSTO FRASCATANIPH
antonio martino couture con tittarelli gioielli photo credits augusto frascatani
AUGUSTO FRASCATANIPH
antonio martino couture 2 photo credits augusto frascatani
AUGUSTO FRASCATANIPH

Il secondo quadro moda e stato quello di Flavia Valentini nasce a Roma da una visione precisa: raccontare una femminilità contemporanea, sicura e raffinata, capace di esprimere sensualità senza ostentazione. Swimwear, resortwear e activewear sono ideati e realizzati in Italia, con attenzione al design, alla qualità manifatturiera e alla cura artigianale. 

Il Mediterraneo è il filo conduttore del brand: luce, materia e colore diventano silhouette sofisticate e un lusso discreto. Le stampe esclusive nascono nell’atelier e i tessuti premium e sostenibili sono scelti per qualità, durata, comfort e performance.

Sulle note di “Like I Can” parte la seconda performance di danza di Gianluca D’Alò e Riccardo Frison, particolarmente apprezzata dal pubblico presente.

Ultimo quadro moda al sopraggiungere della golden hour quello di Antonio Martino Couture. Fondato a Roma nel 2008, Antonio Martino Couture nasce dalla visione dello stilista campano Antonio Martino e da una ricerca costante di un’eleganza contemporanea, audace e mai convenzionale. Il brand unisce l’eccellenza della tradizione sartoriale italiana a una forte identità creativa, fatta di silhouette decise, materiali ricercati, dettagli preziosi e una particolare attenzione alla costruzione del capo. Dall’abito da sera al red carpet, fino alle creazioni su misura, ogni collezione interpreta la femminilità attraverso un linguaggio sofisticato e riconoscibile, capace di fondere sensualità, carattere e sperimentazione. Nel corso degli anni le creazioni della Maison hanno raggiunto palcoscenici, fashion show ed eventi nazionali e internazionali, vestendo anche numerose personalità dello spettacolo. Oggi Antonio Martino Couture continua a raccontare un’idea di Made in Italy in continua evoluzione: una couture che guarda alla contemporaneità senza rinunciare alla qualità artigianale e alla forza di un abito pensato per lasciare il segno.

Le modelle hanno indossato le preziose creazioni di Tittarelli Gioielli, eccellenza conclamata del territorio pontino, dove è presente dal 1964.

Ad accogliere questo evento unico ed imperdibile l’Hotel Fogliano New Life di Gianluca e Roberta Boldegrini, fiore all’occhiello del litorale di Latina, incastonato tra mare e natura, rappresenta oggi una delle espressioni più contemporanee dell’ospitalità nel territorio pontino.

Il Sunset Fashion Show è un format originale ideato e creato da ACT Models, agenzia di moda tutta al femminile, con una presenza e un’attività che si sviluppa sul territorio nazionale e internazionale formata da Cozmina Panaite: Founder e CEO Act Models & Creative Direction, Eleonora Eutizi: Fashion Event Manager & Backstage Coordinator;  Elisa Eutizi: International Model Placement & Visual Designer;  Ida Esposito: Fashion Illustrator & Client Relations Manager.

Il make-up e l’hairstyling delle modelle per il fashion show è stato affidato a ANNARTSTYLE di Anna Ushakova, e a ZERO 6 LAB

Un ringraziamento speciale va al technical manager audio/video Iulian Calugara

FRAMEXS ha fornito il supporto audiovisivo all’evento e la registrazione televisiva con la regia di Stefano Gabriele. 

Gli omaggi destinati a tutti i partecipanti sono stati curati da ArtègoBest Color Make-UP, dalle illustrazioni esclusive di Ida.Illustration e dalle raffinate rose stabilizzate di Rose’ N Roses.

Si ringrazia lo sponsor principale della serata Caffè Vergnano 1882. 

Altri sponsor: Hypatia Collection, Studio Guarino, Studio Dentistico Filippetti, TecnoTende, Soluzione Debiti 24, BCC, Mela Verde Bomboniere & Home Decor, Angelo Belvedere boutique fotografica, Company Consulting, Royal Shopping, eSmile, Dott. Cristiano Monarca – Scultura Muscolare, ADD Distribuzione.

(Photo credits: Augusto Frascatani)

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