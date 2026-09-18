Sunset Fashion Show: moda ed eleganza in spiaggia a Latina

Un caldo pomeriggio di settembre, la battigia come passerella e un tramonto mozzafiato hanno fatto da splendida cornice alla prima edizione dell’evento moda “Sunset Fashion Show”, che si è svolto direttamente sulla spiaggia del Fogliano Hotel New Life sul lungomare di Latina a cura di ACT Models.
I selezionatissimi invitati hanno potuto assistere ad un evento unico dove moda, eleganza e danza si sono succeduti nella suggestiva location e, a seguire, hanno potuto assaporare le sfiziose prelibatezze accompagnate da una selezione di vini e cocktail.
Tra gli ospiti in front row: il calciatore e attore Angelo Costabile insieme alla compagna Eleonora Spinosa, splendida protagonista di numerosi successi sulle passerelle; l’attore e personaggio televisivo Antonio Zequila; Simone Di Matteo, autore e personaggio pubblico; Alessandro Lazzerini, direttore d’orchestra e regista; Salvatore Ranucci, direttore della rivista Stilè de Il Sole 24 Ore; Lorenzo Mucci, direttore della logistica RAI; Manuela Balsamo, oltre a molti altri esponenti dell’imprenditoria e dell’informazione.
Lo spettacolo ha avuto inizio sulle note di “When I Rip” con l’esibizione a due del celebre ballerino e coreografo nazionale ed internazionale Gianluca D’Alò e del ballerino internazionale Riccardo Frison.
La conduttrice Veronica Maya, volto televisivo e showgirl italiana, ha poi dato inizio al vero e proprio fashion show. A sfilare le candide creazioni couture sposa di Chiara Valentini Atelier. Chiara Valentini è il cuore e lo spirito dell’omonimo Atelier, riconosciuta per una couture sposa raffinata e profondamente sartoriale. Le sue collezioni richiamano l’eleganza degli anni Cinquanta: busti disegnati, ampie gonne, linee scivolate e una femminilità senza tempo. Il suo percorso comprende anche cinema, teatro e televisione e una lunga collaborazione con l’Accademia di Costume e Moda. La collezione Sposa 2026 interpreta la sposa in chiave moderna, elegante e disinvolta: abiti componibili, mikado, pizzi chantilly, macramè, tulle ricamato e chiffon costruiscono una narrazione dove l’abito diventa espressione della personalità.
Il secondo quadro moda e stato quello di Flavia Valentini nasce a Roma da una visione precisa: raccontare una femminilità contemporanea, sicura e raffinata, capace di esprimere sensualità senza ostentazione. Swimwear, resortwear e activewear sono ideati e realizzati in Italia, con attenzione al design, alla qualità manifatturiera e alla cura artigianale.
Il Mediterraneo è il filo conduttore del brand: luce, materia e colore diventano silhouette sofisticate e un lusso discreto. Le stampe esclusive nascono nell’atelier e i tessuti premium e sostenibili sono scelti per qualità, durata, comfort e performance.
Sulle note di “Like I Can” parte la seconda performance di danza di Gianluca D’Alò e Riccardo Frison, particolarmente apprezzata dal pubblico presente.
Ultimo quadro moda al sopraggiungere della golden hour quello di Antonio Martino Couture. Fondato a Roma nel 2008, Antonio Martino Couture nasce dalla visione dello stilista campano Antonio Martino e da una ricerca costante di un’eleganza contemporanea, audace e mai convenzionale. Il brand unisce l’eccellenza della tradizione sartoriale italiana a una forte identità creativa, fatta di silhouette decise, materiali ricercati, dettagli preziosi e una particolare attenzione alla costruzione del capo. Dall’abito da sera al red carpet, fino alle creazioni su misura, ogni collezione interpreta la femminilità attraverso un linguaggio sofisticato e riconoscibile, capace di fondere sensualità, carattere e sperimentazione. Nel corso degli anni le creazioni della Maison hanno raggiunto palcoscenici, fashion show ed eventi nazionali e internazionali, vestendo anche numerose personalità dello spettacolo. Oggi Antonio Martino Couture continua a raccontare un’idea di Made in Italy in continua evoluzione: una couture che guarda alla contemporaneità senza rinunciare alla qualità artigianale e alla forza di un abito pensato per lasciare il segno.
Le modelle hanno indossato le preziose creazioni di Tittarelli Gioielli, eccellenza conclamata del territorio pontino, dove è presente dal 1964.
Ad accogliere questo evento unico ed imperdibile l’Hotel Fogliano New Life di Gianluca e Roberta Boldegrini, fiore all’occhiello del litorale di Latina, incastonato tra mare e natura, rappresenta oggi una delle espressioni più contemporanee dell’ospitalità nel territorio pontino.
Il Sunset Fashion Show è un format originale ideato e creato da ACT Models, agenzia di moda tutta al femminile, con una presenza e un’attività che si sviluppa sul territorio nazionale e internazionale formata da Cozmina Panaite: Founder e CEO Act Models & Creative Direction, Eleonora Eutizi: Fashion Event Manager & Backstage Coordinator; Elisa Eutizi: International Model Placement & Visual Designer; Ida Esposito: Fashion Illustrator & Client Relations Manager.
Il make-up e l’hairstyling delle modelle per il fashion show è stato affidato a ANNARTSTYLE di Anna Ushakova, e a ZERO 6 LAB.
Un ringraziamento speciale va al technical manager audio/video Iulian Calugara.
FRAMEXS ha fornito il supporto audiovisivo all’evento e la registrazione televisiva con la regia di Stefano Gabriele.
Gli omaggi destinati a tutti i partecipanti sono stati curati da Artègo, Best Color Make-UP, dalle illustrazioni esclusive di Ida.Illustration e dalle raffinate rose stabilizzate di Rose’ N Roses.
Si ringrazia lo sponsor principale della serata Caffè Vergnano 1882.
Altri sponsor: Hypatia Collection, Studio Guarino, Studio Dentistico Filippetti, TecnoTende, Soluzione Debiti 24, BCC, Mela Verde Bomboniere & Home Decor, Angelo Belvedere boutique fotografica, Company Consulting, Royal Shopping, eSmile, Dott. Cristiano Monarca – Scultura Muscolare, ADD Distribuzione.
(Photo credits: Augusto Frascatani)