Santa Severa. Miss Cinema 2026 è Silvia Cervellin

La diciannovenne veneta conquista Miss Cinema 2026 al Castello di Santa Severa. Per lei anche un anno accademico all’Actor’s Planet, l’Accademia di cinema di Rossella Izzo.



A Santa Severa la fascia di Miss Cinema 2026 va a Silvia Cervellin, 19 anni, di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Miss Veneto ha ricevuto il riconoscimento il 17 settembre 2026 al Castello di Santa Severa, nel percorso nazionale di Miss Italia che porterà alla finale del 21 settembre. Al titolo è collegata anche un’opportunità concreta: un intero anno accademico all’Actor’s Planet, l’Accademia di cinema di Rossella Izzo. La fascia diventa così non soltanto uno dei riconoscimenti nazionali del concorso, ma anche l’accesso a un percorso di formazione dedicato alla recitazione.

Fioretta Mari durante la consegna della fascia di Miss Cinema 2026 a Silvia Cervellin al Castello di Santa Severa.

A consegnare la fascia a Silvia Cervellin è stata Fioretta Mari, attrice e insegnante impegnata da tempo anche nella formazione teatrale e cinematografica. La sua presenza a Santa Severa si inserisce nel lavoro sulla recitazione previsto dall’Academy di questa edizione: voce, espressività, interpretazione e capacità di comunicare un’emozione sono stati alcuni degli aspetti affrontati con le concorrenti. Per la vincitrice di Miss Cinema, tuttavia, il passaggio ulteriore sarà rappresentato dalla borsa di studio, che le consentirà di confrontarsi con un intero anno di preparazione all’Actor’s Planet.

La fascia di Miss Cinema mantiene uno dei legami storici tra Miss Italia e il mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni è stata assegnata anche ad Anna Falchi e Miriam Leone. Per Cervellin il riconoscimento assume quest’anno una dimensione formativa precisa: la possibilità di avvicinarsi al lavoro dell’attore attraverso un percorso di studio strutturato. Il risultato ottenuto a Santa Severa apre quindi una nuova esperienza, senza trasformare automaticamente una fascia conquistata nel concorso nell’inizio di una carriera cinematografica.

La diciannovenne veneta ha conseguito il diploma di Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing. Dal 2019 pratica danza latino-americana a livello agonistico e nel 2024 ha ottenuto una vittoria ai Campionati regionali. Un’esperienza costruita attraverso allenamento e competizione, alla quale si aggiunge l’interesse per il make-up, approfondito anche in relazione alle esigenze delle gare. Sono gli elementi che compongono il percorso personale con il quale Cervellin è arrivata prima al titolo di Miss Veneto e poi alla fase nazionale di Miss Italia.

Silvia Cervellin insieme alle concorrenti di Miss Italia 2026 al Castello di Santa Severa.

Con la conquista di Miss Cinema arriva dunque un terreno nuovo sul quale misurarsi. La danza agonistica e l’esperienza maturata nelle competizioni appartengono a un percorso già consolidato, mentre la formazione cinematografica rappresenterà un ambito differente. La borsa di studio per un anno accademico all’Actor’s Planet è per questo l’elemento più concreto associato alla fascia: offrirà alla diciannovenne la possibilità di verificare attraverso lo studio il proprio interesse per la recitazione e per il lavoro davanti alla macchina da presa.

L’assegnazione arriva a un giorno di distanza dalla prima fascia nazionale dell’edizione 2026. Il Giornale del Lazio ha seguito il percorso al Castello raccontando la proclamazione di Francesca Longobardi come Miss Eleganza 2026, titolo conquistato dopo la prova dedicata a portamento, presenza e capacità di comunicare attraverso il movimento. La ventunenne piemontese aveva aperto così la sequenza dei riconoscimenti nazionali; con Silvia Cervellin e Miss Cinema arriva ora il passaggio successivo.

Il filo del racconto parte però da più lontano. Già nei giorni precedenti Il Giornale del Lazio aveva seguito l’arrivo a Santa Severa delle quaranta concorrenti dell’Academy, tra le quali quattro rappresentanti del Lazio: Michela Meli, Maria Rachele Italiani, Veronica Paolini e Cecilia Musitano. Il progetto dell’edizione 2026 ha affiancato alla competizione un percorso articolato in diversi ambiti di preparazione, dal portamento alla recitazione, passando per personalità, sport e fotografia.

Adesso il conto alla rovescia entra nella fase conclusiva. Da oggi, venerdì 18 settembre, il percorso televisivo prosegue verso il fine settimana che precede la finale. La docu-serie “Miss Italia – La sfida oltre la bellezza” sta portando sullo schermo quanto vissuto dalle concorrenti durante l’Academy al Castello di Santa Severa, dalle prove al confronto con i coach fino ai passaggi personali affrontati durante l’esperienza. Le fonti ufficiali non dettagliano al momento un calendario distinto di nuove fasce o prove da attribuire singolarmente alle giornate del 18, 19 e 20 settembre: è quindi il racconto dell’Academy a costituire il filo documentato che accompagna questi giorni.

Sabato 19 e domenica 20 settembre saranno gli ultimi due giorni prima dell’appuntamento decisivo. Dalla mezzanotte del 20 settembre, i contenuti delle puntate dedicate all’Academy saranno disponibili anche su RaiPlay, consentendo al pubblico di ripercorrere il cammino delle concorrenti prima della serata conclusiva. È il passaggio che prepara direttamente alla finale, dopo settimane nelle quali Santa Severa ha ospitato selezioni, formazione e registrazioni del nuovo format.

Il calendario conduce infine a lunedì 21 settembre, quando dal Castello di Santa Severa andrà in scena “La notte della rivelazione”. La finale sarà trasmessa in prima serata e in diretta su San Marino RTV e RaiPlay. La trasmissione ripercorrerà i momenti dell’Academy prima dell’ultimo passaggio della competizione: la proclamazione di Miss Italia 2026.

Per Silvia Cervellin quella serata arriverà con una fascia nazionale già conquistata. Miss Cinema 2026 le lascia soprattutto una possibilità da utilizzare oltre il concorso: un anno di formazione nel quale verificare sul campo il proprio interesse per la recitazione. Per Miss Italia, invece, restano gli ultimi giorni di un percorso iniziato con quaranta concorrenti a Santa Severa e destinato a chiudersi il 21 settembre con l’assegnazione del titolo nazionale.