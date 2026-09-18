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Roma, spray urticante e coltello contro la prof: l’aggressore è uno studente di 13 anni

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redazione
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La vittima in stato di shock, è stata ferita lievemente

di Emiliano Pretto

ROMA – Questa mattina uno studente italiano di 13 anni ha prima aggredito con uno spray urticante e poi accoltellato una professoressa all’interno della scuola media Verga di via Giovanni Gussone 5, nel quartiere Centocelle, nella Capitale.
I Carabinieri della stazione di Roma Centocelle, a seguito di una richiesta al 112, sono intervenuti immediatamente nell’istituto e poco dopo sul posto sono arrivati anche i mezzi del 118. L’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo il suono della campanella. La vittima, ferita lievemente, è in stato di shock e non in pericolo di vita. È stata comunque trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Vannini. Al momento sono ignoti i motivi del gesto del ragazzino.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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