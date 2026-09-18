MOBILITÀ: PARTE “ROMA CORRE IN BICI” CON INCENTIVI PER CHI SI SPOSTA IN BICICLETTA IN CITTÀ

Roma, 18 settembre 2026 – Da oggi venerdì 18 settembre, muoversi in bicicletta in città diventa anche un’opportunità economica. Prende il via, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, “Roma Corre in Bici”, la campagna di incentivazione alla mobilità ciclistica promossa da Roma Capitale attraverso Roma Servizi per la Mobilità.

Il progetto, realizzato per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino, è cofinanziato con le risorse del bando “Bici in comune” di Sport e Salute e da fondi di Roma Capitale per un totale di 470 mila euro. Il meccanismo: per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 0,30 euro, con un tetto massimo di 10 euro al giorno e 30 euro al mese, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La campagna è rivolta ai dipendenti delle aziende e degli enti aderenti alla rete del Mobility Management di Roma Capitale, e agli studenti maggiorenni di istituti scolastici e università con Mobility Manager nominato e accreditato alla rete. Sono incentivati non solo i tragitti casa-lavoro o casa-scuola, ma qualsiasi spostamento in bicicletta, purché di almeno un chilometro e ricadente almeno in parte nel territorio di romano.

Per partecipare, l’ente di appartenenza deve prima aderire al progetto e ricevere da Roma Servizi per la Mobilità un Codice Azienda, che dipendenti o studenti utilizzeranno per registrarsi sulla piattaforma digitale di tracciamento. Gli incentivi maturati sono contabilizzati mensilmente e accreditati tramite bonifico bancario, a partire da una soglia minima di 1 euro.

“‘Roma Corre in Bici’ – ha commentato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè –nasce con un obiettivo molto concreto: rendere la bicicletta una scelta sempre più naturale negli spostamenti quotidiani e, allo stesso tempo, misurare in modo puntuale l’effetto delle politiche di mobilità. Incentivare direttamente i chilometri percorsi significa mettere le persone al centro e premiare un comportamento che contribuisce a una mobilità più sostenibile per la città. La collaborazione con la rete dei Mobility Manager ci permette inoltre di coinvolgere direttamente aziende, enti, scuole e università“.

Il progetto si avvale del supporto tecnologico della piattaforma Wecity, individuata da Roma Servizi per la Mobilità per la registrazione degli utenti, il tracciamento degli spostamenti e il calcolo dei chilometri validi ai fini dell’incentivo. Il trattamento dei dati personali e di geolocalizzazione avviene nel rispetto della normativa sulla Privacy.