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AGGRESSIONE A SCUOLA, SINDACO GUALTIERI: ” SOLIDARIETÀ E VICINANZA A DOCENTE, FATTO INQUIETANTE CHE CI INTERROGA TUTTI”

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Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha espresso il cordoglio dell'amministrazione. (Foto: Ufficio Stampa / Roma Capitale)

Roma, 18 settembre 2026 – “Il ferimento di un’insegnante avvenuto stamattina in una scuola romana è un fatto inquietante. Che un giovanissimo studente sia entrato a scuola armato di coltello e spray urticante, forse intenzionato a filmare l’aggressione, è una vicenda che ci interroga tutti, dalle famiglie al sistema educativo, fino alle istituzioni. Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e quella dell’Amministrazione Capitolina all’insegnante coinvolta e augurarle una rapida guarigione. Siamo vicini agli studenti, alle loro famiglie e a tutta la comunità scolastica”.

Così in una nota il Sindaco Roberto Gualtieri.

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