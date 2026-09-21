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Guidonia – Comune e Tekneko portano la sostenibilità ambientale a scuola

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Prosegue l’impegno della Città di Guidonia Montecelio sul fronte della sostenibilità ambientale e dell’educazione delle giovani generazioni. È stato infatti presentato, nei giorni scorsi, presso l’Aula consiliare, il progetto di educazione ambientale “Educational Goal”, promosso nell’ambito del nuovo appalto dalla Tekneko srl, società affidataria della gestione del servizio di igiene urbana, rivolto agli istituti scolastici del territorio.

All’incontro di presentazione hanno preso parte funzionari del Municipio; il Dott. Andrea Angelini, Dirigente della Tekneko srl; una rappresentanza di Dirigenti Scolastici e Docenti referenti degli Istituti Comprensivi di Guidonia Montecelio, “Don Milani”, “Alberto Manzi, “Eduardo De Filippo”, “Leonardo da Vinci”.

L’iniziativa “Educational Goal” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui temi cruciali della raccolta differenziata, del riciclo e della tutela del territorio, trasformando l’apprendimento in un percorso coinvolgente e interattivo.

Attraverso workshop, attività didattiche e sfide, i ragazzi saranno guidati alla scoperta delle buone pratiche quotidiane necessarie per ridurre l’impatto ambientale e valorizzare i rifiuti come risorsa.

Il progetto si articola in un percorso formativo strutturato per ogni fascia di istruzione: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado. Il percorso si concluderà al termine dell’anno scolastico con la premiazione delle classi e degli istituti che si saranno distinti per impegno e creatività, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo attivo delle nuove generazioni nella costruzione di una comunità sempre più virtuosa e attenta all’ambiente.

Gli istituti comprensivi non presenti all’incontro di presentazione potranno aderire alle attività in programma contattando la Segreteria tecnica del progetto ai seguenti recapiti:

Tel.: 345.175 3312

Email: areaeducational@officinesostenibili.com

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