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Arriva “Le sfumature della vita”: il nuovo film di Mirko Mascioli con Daniela Fazzolari 

Di
Raffaella Troili
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Un viaggio emozionale in quattro episodi tra ombre e luce dell’animo umano. Un puzzle narrativo incentrato su perdita, manipolazione e rinascita. Distribuzione on demand prevista per l’inverno.

ROMA – Unisce la tensione del thriller psicologico alla delicatezza del dramma umano “Le sfumature della vita”, il nuovo film diretto e interpretato da Mirko Mascioli, affiancato da un cast di primo piano composto da Daniela FazzolariPhilippe Guastella. Le musiche originali sono curate da Juan Odierno.

Il lungometraggio si sviluppa attraverso una struttura a mosaico: quattro storie apparentemente slegate che si intrecciano grazie a temi universali e potenti come la perdita, la redenzione, la manipolazione e la rinascita. La forza dell’opera risiede in un sofisticato passaggio di testimone emotivo, in cui gli attori principali interpretano ruoli speculari – passando agilmente da vittime a carnefici, da anime ferite a cercatori di verità.

La Trama

Il film prende le mosse dal silenzio soffocato di una casa dove Sofia (Daniela Fazzolari) si annulla per amore del marito Luca (Mirko Mascioli), un giornalista affascinante che trasforma la dedizione della donna in una spietata gabbia di violenza. Da questo nucleo iniziale, la narrazione si ramifica a Roma:

  • Nei viali di Villa Sciarra, l’ispettore Vittorio (Mascioli) è immobilizzato dal ricordo della moglie Ornella (Fazzolari), morta prematuramente.
  • Nelle stanze del potere criminale, lo stesso Mascioli veste i panni di un Padrino cinico e calcolatore, intento a manipolare una magistrata (Fazzolari), mentre il braccio destro (Philippe Guastella) ordisce un tradimento fatale.
  • La catarsi finale si compisce nello studio virtuale di un medico (Mascioli), anch’egli segnato dalla perdita della moglie (Fazzolari), che attraverso la telemedicina ridà speranza a Philippe (Guastella), un anziano solo e dimenticato dalla famiglia.

Dalla TV di successo al Cinema d’autore

Il regista Mirko Mascioli porta sul grande schermo un bagaglio artistico di grande spessore, arricchito da importanti collaborazioni televisive sulle reti nazionali (Rai e Mediaset), da “Azzurro Storie di Mare” su Rai 1 (condotto con Beppe Convertini) a “Leggerissima Estate” su Rai 2 con Savino Zaba, passando per numerose esperienze internazionali nel cinema.

“Le sfumature della vita” si candida a essere un’opera riflessiva ed entusiasmante, un’indagine profonda sui frammenti spezzati dell’esistenza umana capaci, nonostante tutto, di tornare a risplendere.

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