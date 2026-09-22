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Diario di un’artista, la presentazione del documentario di Arte Contemporanea e Arteterapia all’Università degli Studi Roma Tre

Di
Erika Ciancio
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Ci sono momenti in cui le parole non bastano. È allora che nasce un gesto, una linea, un colore. Un suono. Una materia che prende forma tra le mani. E qualcosa che sembrava impossibile da raccontare comincia, lentamente, a farsi vedere.

Diario di un’artista è un viaggio dentro questo spazio invisibile: quello in cui l’arte incontra la vita e il processo creativo può diventare un luogo di ascolto, di trasformazione e di rinascita.

Il documentario diretto dal regista Gabriel Cash è realizzato dall’Associazione Aurea Roma è promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, Centro Studi, Ricerca e Formazione in ambito didattico e pedagogico sociale e speciale (CeStReF), Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre, Accademia Esquilino e ITIS Galileo Galilei, Roma.

Il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare il rapporto tra creatività, esperienza di vita e trasformazione personale attraverso interviste, momenti di confronto e di testimonianze degli artisti, Teresa Coratella, Tony Esposito, Giancarlino Benedetti Corcos, Rossana Coratella e Adelaide Innocenti. Non un racconto sull’arte, ma un racconto attraverso l’arte. Le immagini seguono gli artisti nei loro luoghi creativi, dentro i loro gesti e nelle loro parole.  La pittura, la musica, la ceramica, la performance e la poesia diventano linguaggi capaci di dare una forma a ciò che spesso rimane senza nome. L’arte viene presentata non soltanto come espressione estetica, ma anche come strumento capace di dare forma al vissuto interiore, trasformare il dolore, affrontare le fragilità e restituire significato all’esperienza individuale. A introdurre il tema dell’Arte e Arteterapia è l’intervista inedita ad Antonio De Crescenzo studioso dei linguaggi artistici.

Il documentario sarà presentato presso l’Università degli Studi Roma Tre – Presso il Polo didattico della Facoltà di Scienze della Formazione.  L’incontro si articolerà in due momenti:

  • La proiezione del video documentario “Diario di un’Artista”
  • Dibattito di approfondimento con la partecipazione di esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dell’educazione.

Saluti istituzionali della Prof.ssa Paola Perucchini, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre.

Introduce la Prof.ssa Gabriella Aleandri, Professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale, Direttrice del Master in Arteterapie e Direttrice del CeStReF, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre.

Modera la giornalista Carmela Piccione del dipartimento Cultura e Spettacolo, Adnkronos.

Parteciperanno al dibattito la Prof. Cristina Costarelli, Presidente ANP Lazio, Irene Manzi, Deputata Parlamentare, Commissione Cultura e Istruzione, Yuri Trombetti, Consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale e gli artisti protagonisti del documentario.

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