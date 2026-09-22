Le Seychelles al TTG Travel Experience con una nuova visione per il turismo



Dal 14 al 16 ottobre a Rimini la destinazione incontra il mercato italiano presso il Pad. C6 Stand 052/051. Tra connettività, nuovi investimenti, MICE e tutela dell’ambiente, l’arcipelago guarda al futuro puntando su una crescita sostenibile e su un rapporto sempre più diretto con l’Italia

Le Seychelles tornano a incontrare il mercato italiano in occasione del TTG Travel Experienceal, in programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2026 al Padiglione C6 Stand 052/051, con una presenza che assume quest’anno un significato particolare. A rappresentare la destinazione in fiera sarà infatti Vesna Rakić, nominata lo scorso maggio Chief Executive Officer del Seychelles Tourism Board, l’organismo nuovamente istituito dal Governo delle Seychelles con l’obiettivo di rafforzare la promozione internazionale e lo sviluppo strategico del turismo.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico delle Seychelles, Vesna Rakić arriva al TTG in un momento di riposizionamento per la destinazione, chiamata a confrontarsi con un contesto internazionale ancora condizionato dalle conseguenze della guerra e dalle dinamiche della connettività aerea. L’obiettivo indicato per la fine del 2026 è tornare sui livelli di arrivi registrati nel 2024, recuperando progressivamente il terreno perso e creando le condizioni per una crescita più equilibrata e resiliente.

In questo scenario, l’Italia continua a rappresentare un mercato strategico per le Seychelles. La destinazione sta infatti valutando nuove soluzioni per rafforzare i collegamenti con il nostro Paese, attraverso la possibilità di introdurre voli diretti dall’Italia, di linea e/o charter. Una scelta che risponderebbe alla necessità di diversificare i flussi e ridurre la dipendenza dagli hub del Medio Oriente, rendendo il viaggio verso l’arcipelago più semplice e immediato per il mercato italiano.

Tra le novità che contribuiranno a diversificare ulteriormente l’offerta delle Seychelles c’è l’arrivo di Meliá Hotels International a Mahé. Il nuovo Meliá Seychelles, parte di un più ampio progetto di sviluppo sul fronte orientale dell’isola, nelle vicinanze di Victoria e a circa dieci minuti dall’aeroporto internazionale, dovrebbe entrare nella fase operativa entro la fine del 2026. Il resort comprenderà 120 camere, 68 residenze, ristoranti, spa, fitness centre, piscina e un rooftop bar, oltre a un centro congressi da 300 posti.

La nuova struttura rappresenta un tassello importante anche per lo sviluppo del segmento MICE, offrendo alle Seychelles una nuova infrastruttura dedicata a meeting, eventi e viaggi incentive e ampliando le possibilità di combinare soggiorni leisure e business. Il progetto conferma inoltre la volontà della destinazione di ampliare la propria offerta oltre il tradizionale turismo balneare, valorizzando anche esperienze legate alla natura, alla cultura creola, alla gastronomia, al wellness e all’esplorazione delle diverse isole.

La sostenibilità rimane uno dei pilastri della strategia turistica delle Seychelles, che hanno recentemente introdotto una nuova misura per rafforzare la tutela delle tartarughe marine. Per la prima volta sono state istituite aree protette stagionali dedicate ai principali siti di nidificazione di tartarughe su Mahé e Curieuse, con restrizioni alle attività umane durante il periodo di maggiore nidificazione, da ottobre a marzo. Le misure riguardano in particolare la tartaruga embricata e la tartaruga verde, entrambe presenti nell’arcipelago, e prevedono una fascia di protezione di 50 metri attorno alle aree di nidificazione.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di tutela degli ecosistemi marini e costieri: nel 2025 le Seychelles hanno inoltre formalizzato il proprio Marine Spatial Plan, che interessa circa 1,4 milioni di chilometri quadrati di oceano e ha portato alla designazione del 32,6% del territorio marino come area protetta.

È proprio nell’equilibrio tra crescita e conservazione che si inserisce la nuova fase del turismo seychellese. La strategia del nuovo Seychelles Tourism Board punta infatti non soltanto ad aumentare gli arrivi, ma a generare maggiore valore per il territorio, incentivando soggiorni più articolati, la scoperta delle diverse isole e il coinvolgimento delle comunità locali.

Il TTG Travel Experience sarà quindi un’occasione privilegiata per presentare al trade italiano questa nuova visione delle Seychelles e per rafforzare il dialogo con tour operator, agenzie di viaggio e partner del settore, con particolare attenzione alla connettività, alla diversificazione dell’offerta e alle opportunità di sviluppo del mercato italiano.

La partecipazione al TTG arriva dunque in una fase di rinnovamento per l’arcipelago: un nuovo Seychelles Tourism Board, una nuova leadership, nuovi investimenti e una strategia sempre più orientata a coniugare competitività, accessibilità e tutela dell’ambiente, mantenendo intatto il patrimonio naturale che rende le Seychelles una delle destinazioni più iconiche dell’Oceano Indiano.