GINESTRA SABINA, ACQUA ANCORA SPRECATA: NESSUN INTERVENTO DAL 7 SETTEMBRE

SI ATTENDE IL PREFETTO, IPOTESI RACCOLTA FIRME

A settimane dall’allarme lanciato per la perdita idrica in Via delle Pietre Piane, la situazione resta drammaticamente immutata. Cresce la rabbia dei residenti e degli automobilisti: si confida nell’azione risolutiva dell’Autorità prefettizia e non si esclude una mobilitazione congiunta tra Ginestra e Monteleone.

Il tempo passa, i contatori scorrono e i litri di acqua potabile continuano a riversarsi incessantemente sull’asfalto, senza che sul campo si registri il minimo movimento. A Ginestra Sabina, la situazione legata alla grave perdita idrica segnalata lo scorso 7 settembre in Via delle Pietre Piane è ormai al limite del paradossale. Nonostante i solleciti formali e l’esposto d’urgenza depositato sul tavolo del Prefetto di Rieti, a oggi nessuno è ancora intervenuto per riparare il guastoUn danno inaccettabile tra spreco e sicurezza

Il perdurare del problema apre due fronti di forte criticità che la comunità non è più disposta a tollerare:

Spreco di Risorsa Pubblica: Migliaia di litri d’acqua continuano ad andare perduti ogni giorno in un periodo storico in cui la tutela delle risorse idriche dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per i gestori del servizio.

Migliaia di litri d’acqua continuano ad andare perduti ogni giorno in un periodo storico in cui la tutela delle risorse idriche dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per i gestori del servizio. Rischio per la Circolazione: Il flusso continuo rende l’asfalto scivoloso e insidioso, mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti, dei motociclisti e dei residenti che transitano quotidianamente lungo l’arteria.

L’attesa del Prefetto e la mobilitazione dei cittadini

L’invio dell’esposto in Prefettura mirava a smuovere una macchina burocratica evidentemente bloccata. A questo punto, la speranza condivisa dai residenti e dalla cittadinanza intera è che S.E. il Prefetto intervenga con decisione, sollecitando gli enti preposti e imponendo la riparazione immediata del guasto.

Di fronte a questo muro di silenzio e inerzia, tra le comunità di Ginestra Sabina e Monteleone Sabino cresce intanto il malcontento: si fa sempre più concreta l’ipotesi di promuovere una raccolta firme di protesta per far sentire con forza la voce dei cittadini e pretendere il rispetto del territorio. La testata continuerà a monitorare la vicenda, auspicando una svolta tempestiva per porre fine a questo inaccettabile disservizio.