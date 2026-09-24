Home NOTIZIE DAL LAZIO GINESTRA SABINA, ACQUA ANCORA SPRECATA: NESSUN INTERVENTO DAL 7 SETTEMBRE

GINESTRA SABINA, ACQUA ANCORA SPRECATA: NESSUN INTERVENTO DAL 7 SETTEMBRE

Di
redazione
-
0
65
oppo_32

SI ATTENDE IL PREFETTO, IPOTESI RACCOLTA FIRME

A settimane dall’allarme lanciato per la perdita idrica in Via delle Pietre Piane, la situazione resta drammaticamente immutata. Cresce la rabbia dei residenti e degli automobilisti: si confida nell’azione risolutiva dell’Autorità prefettizia e non si esclude una mobilitazione congiunta tra Ginestra e Monteleone.

Il tempo passa, i contatori scorrono e i litri di acqua potabile continuano a riversarsi incessantemente sull’asfalto, senza che sul campo si registri il minimo movimento. A Ginestra Sabina, la situazione legata alla grave perdita idrica segnalata lo scorso 7 settembre in Via delle Pietre Piane è ormai al limite del paradossale. Nonostante i solleciti formali e l’esposto d’urgenza depositato sul tavolo del Prefetto di Rieti, a oggi nessuno è ancora intervenuto per riparare il guastoUn danno inaccettabile tra spreco e sicurezza

Il perdurare del problema apre due fronti di forte criticità che la comunità non è più disposta a tollerare:

  • Spreco di Risorsa Pubblica: Migliaia di litri d’acqua continuano ad andare perduti ogni giorno in un periodo storico in cui la tutela delle risorse idriche dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per i gestori del servizio.
  • Rischio per la Circolazione: Il flusso continuo rende l’asfalto scivoloso e insidioso, mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti, dei motociclisti e dei residenti che transitano quotidianamente lungo l’arteria.

L’attesa del Prefetto e la mobilitazione dei cittadini

L’invio dell’esposto in Prefettura mirava a smuovere una macchina burocratica evidentemente bloccata. A questo punto, la speranza condivisa dai residenti e dalla cittadinanza intera è che S.E. il Prefetto intervenga con decisione, sollecitando gli enti preposti e imponendo la riparazione immediata del guasto.

Di fronte a questo muro di silenzio e inerzia, tra le comunità di Ginestra Sabina e Monteleone Sabino cresce intanto il malcontento: si fa sempre più concreta l’ipotesi di promuovere una raccolta firme di protesta per far sentire con forza la voce dei cittadini e pretendere il rispetto del territorio. La testata continuerà a monitorare la vicenda, auspicando una svolta tempestiva per porre fine a questo inaccettabile disservizio.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

ENOGASTRONOMIA E TURISMO

ENOGASTRONOMIA E TURISMO: IL MARKETING TERRITORIALE NELL’ERA DIGITALE

ENOGASTRONOMIA E TURISMO redazione - 0
Dai social media alla narrazione delle radici: come la comunicazione digitale e la tracciabilità trasformano l'eccellenza culinaria in un'attrazione globale. Nell'era dell'iper-connessione, il successo turistico...
Continua a leggere

ENOGASTRONOMIA E TURISMO SOSTENIBILE: L’ITINERARIO DEL GUSTO NEI BORGHI D’ITALIA

ENOGASTRONOMIA E TURISMO redazione - 0
Dai cammini gastronomici al turismo a impatto zero: come l'unione tra cibo biologico, mobilità dolce e accoglienza rurale rigenera i territori. Il turismo enogastronomico moderno...
Continua a leggere

ENOGASTRONOMIA E TURISMO: IL VIAGGIO ALLA RISCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

ENOGASTRONOMIA E TURISMO redazione - 0
Dalle strade del vino ai percorsi dell'olio: come il turismo del gusto diventa il motore principale per la valorizzazione dei borghi e dell'economia locale. Il...
Continua a leggere

Il rientro dalle vacanze si veste di benessere a Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell’Aleph Rome Hotel 

ENOGASTRONOMIA E TURISMO Massimiliano Piccinno - 0
Il rientro dalle vacanze si veste di benessere a Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell’Aleph Rome Hotel  – settembre è il mese dei ritorni....
Continua a leggere

SPORT

NOTIZIE DAL LAZIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.