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Ginestra Sabina, perdita d’acqua dal 7 settembre: inviato esposto al Prefetto di Rieti

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Inutile finora ogni segnalazione per la tubatura rotta in Via delle Pietre Piane. Il Giornale del Lazio rivolge un accorato appello a S.E. il Prefetto Pinuccia Niglio per sollecitare l’intervento di ripristino e tutelare la sicurezza stradale.

GINESTRA SABINA (Monteleone Sabino) – Oltre due settimane di flusso ininterrotto d’acqua potabile dispersa sull’asfalto, con il concreto rischio di compromettere la tenuta della sede stradale e la sicurezza dei passanti. È la situazione che persiste dal 7 settembre 2026 in Via delle Pietre Piane n. 8, nella frazione di Ginestra Sabina.

Nonostante le segnalazioni indirizzate alla società Acqua Pubblica Sabina S.p.A., la condotta continua a perdere senza che sia stato effettuato alcun intervento di riparazione.

Di fronte al perdurare del disservizio, Il Giornale del Lazio ha deciso di rivolgersi direttamente alle istituzioni competenti. Il Direttore Responsabile, Cav. Dr. Piero Fusaglia, ha inviato un esposto urgente a S.E. il Prefetto di Rieti, Dott.ssa Pinuccia Niglio (Prot. n. 15/2026 del 21/09/2026), chiedendo un autorevole intervento affinché vengano disposte le opportune azioni nei confronti del gestore per la tempestiva risoluzione del guasto e il ripristino della sicurezza dei luoghi.

L’attenzione della testata resta alta sia per evitare l’ulteriore spreco di una risorsa preziosa come l’acqua potabile, sia per scongiurare pericoli per la circolazione stradale derivanti dal dilavamento del manto d’asfalto.

La Redazione continuerà a seguire da vicino la vicenda fino al completo ripristino della condotta.

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