Fiumicino. Intesa per valorizzare il patrimonio

Comune e Parco archeologico di Ostia antica firmano un’intesa per rafforzare la collaborazione sui siti del territorio. L’accordo sarà sottoscritto venerdì 25 settembre ai Porti di Claudio e Traiano, alla vigilia delle Giornate Europee del Patrimonio.

Un accordo tra Comune di Fiumicino e Parco archeologico di Ostia antica per rafforzare la collaborazione sulla valorizzazione del patrimonio storico del territorio. Sarà sottoscritto venerdì 25 settembre alle 10, nell’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, il Protocollo d’intesa tra le due istituzioni. A firmarlo saranno il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e il direttore del Parco archeologico di Ostia antica Alessandro D’Alessio, durante il convegno “Aspettando le GEP”, organizzato alla vigilia delle Giornate Europee del Patrimonio 2026.

L’appuntamento, in via Portuense 2360, servirà anche a presentare le attività previste a Fiumicino sabato 26 e domenica 27 settembre. Le Giornate Europee del Patrimonio tornano infatti in tutta Italia nel fine settimana con visite, aperture straordinarie, laboratori e iniziative nei luoghi della cultura. L’edizione 2026 ha come tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” ed è promossa a livello europeo dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, con il coordinamento italiano del Ministero della Cultura.

Per Fiumicino, tuttavia, il passaggio istituzionale del 25 settembre precede il programma del fine settimana e guarda oltre le singole iniziative. Il Protocollo viene presentato con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra Comune e Parco archeologico, mettendo in relazione tutela e valorizzazione dei siti con la vita culturale della città. Il territorio conserva infatti un sistema archeologico che comprende i Porti imperiali, la Necropoli di Porto all’Isola Sacra e il Museo delle Navi, luoghi che durante le GEP saranno interessati da attività rivolte a pubblici diversi.

«La sottoscrizione del Protocollo consolida un rapporto di collaborazione che riteniamo strategico», dichiara il sindaco Mario Baccini. «L’obiettivo è lavorare insieme affinché questi luoghi siano sempre più conosciuti, vissuti e integrati nella vita della città, creando un legame ancora più forte tra patrimonio storico, comunità e territorio».

È l’indicazione politica e amministrativa che accompagna l’accordo; contenuti operativi, impegni e durata del Protocollo non sono invece specificati nel materiale finora disponibile e andranno valutati dopo la sottoscrizione.

Il programma aperto al pubblico entrerà nel vivo sabato 26 settembre. Ai Porti di Claudio e di Traiano, dalle 10 alle 13, è prevista “Muri per tutti a Portus – Green Heritage Edition”, una visita con workshop dedicata al rapporto tra strutture archeologiche e vegetazione. L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso ed è richiesta la prenotazione via e-mail. Alla Necropoli di Porto all’Isola Sacra, alle 11, partirà invece una passeggiata archeologica curata dalla responsabile scientifica del sito Cristina Genovese.

La sera l’attenzione si sposterà sul Museo delle Navi, per il quale il Parco archeologico indica un’apertura straordinaria dalle 18.30 alle 00.30, con ultimo ingresso a mezzanotte e biglietto al costo simbolico di 1 euro. Nel corso della serata sono previste le rievocazioni storiche “Ostiensia” e due visite guidate al museo, alle 19.30 e alle 21, curate da Tiziana Sorgoni. Il programma ufficiale comprende anche altre iniziative nei siti del Parco archeologico di Ostia antica.

A Fiumicino le attività proseguiranno domenica 27 settembre ai Porti di Claudio e di Traiano. Dalle 10.30 alle 12 si svolgerà “I gioielli di Portus”, laboratorio didattico destinato a bambine e bambini da 0 a 12 anni. L’attività richiede la prenotazione; gli accompagnatori pagano il normale biglietto d’ingresso all’area archeologica.

Il fine settimana delle Giornate Europee del Patrimonio offre dunque ai cittadini l’occasione immediata per tornare nei siti archeologici di Fiumicino, ma l’elemento da seguire anche dopo il 27 settembre sarà il Protocollo tra Comune e Parco. La firma annunciata per venerdì apre infatti una collaborazione istituzionale che potrà essere valutata concretamente quando saranno disponibili il testo dell’accordo, gli impegni assunti dalle parti e le iniziative che ne deriveranno.