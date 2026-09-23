Home NOTIZIE DAL LAZIO COLOSSEO, GUALTIERI: “MORTE GIOVANE TRAGEDIA CHE CI ADDOLORA E SGOMENTA”

COLOSSEO, GUALTIERI: “MORTE GIOVANE TRAGEDIA CHE CI ADDOLORA E SGOMENTA”

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Roma, 23 settembre 2026 – “La morte di Andrea Moretti, che a soli 22 anni ha perso la vita questa notte mentre lavorava all’interno del Colosseo, ci lascia sgomenti e addolorati. È un dolore che colpisce tutta Roma. Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi rivolgo il mio abbraccio e quello dell’intera amministrazione capitolina, nella consapevolezza che nessuna parola può colmare una perdita così straziante. Non possiamo accettare che si continui a morire lavorando. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, un impegno concreto e quotidiano, perché tragedie come questa non devono più accadere”.

Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

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