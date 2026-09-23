Roma. Impersonator e Mister Italy King insieme all’Etoile 23

Domenica 27 settembre all’Etoile 23 di Roma una sola serata riunisce la finale regionale di Impersonator e le selezioni Centro di Mister Italy King, tra performance, giurie, ospiti e due competizioni.

Due competizioni, un solo palco e una serata che riunirà mondi differenti dello spettacolo. Domenica 27 settembre l’Etoile 23, in piazza Tarquinia 5 a Roma, ospiterà la finale regionale di Impersonator e le selezioni Centro della seconda stagione di Mister Italy King. L’appuntamento prenderà il via dalle 20.15 con la formula cena, drink e spettacolo, mentre dalle 21.15 sarà disponibile l’ingresso con drink e show. Per entrambe le formule è prevista la prenotazione.

Il primo dei due appuntamenti porterà sul palco la fase conclusiva di Impersonator, contest dedicato alla performance e al trasformismo. La direzione artistica è affidata a Priscilla Favolosa, affiancata dal co-art director Gianluca Desinan. Alla conduzione sono annunciati Le Fleur Du Male, Eva Paradise ed Emanuele Cristofari, mentre le grafiche dell’evento indicano come queen in carica Laguna Payna, per la fase regionale, e Raven Idoll, per quella nazionale.

La serata arriva dopo le precedenti tappe del contest, che all’Etoile 23 ha già proposto esibizioni ispirate a personaggi e linguaggi differenti dello spettacolo. Il percorso conduce ora alla finale regionale, con concorrenti, tutor, giuria e ospiti chiamati a costruire una parte della serata basata sulla trasformazione scenica e sull’interpretazione.

Tra i nomi annunciati figurano Cherry Bomb e Lolamaldad nel ruolo di tutor, mentre Adema Green è indicata come special guest. La composizione della serata comprende inoltre un gruppo numeroso di presidenti di giuria: Darkky, Demonia, Lolita Petra, Federico Mancini, Rose Victor Grey, Stefy Visconti, Selenis Scorpio e Stefano. Tra i VIP president compaiono Federico Patrizi, Caramella, Alessandro Catalucci, Giuseppe Imperio, Gloria Ferrigno, Laura De Feudis, Fabio Monti e Simone Ripa.

Sono inoltre annunciate le special appearance di Paolo Croce e Giuseppe Mastromauro, mentre Velvet Madonna figura come madrina regionale. Lo staff comprende Lalla, Ivana, Invalidivo e Gabriele Naccarato; alla selezione all’ingresso è indicata Monika, mentre il dj set sarà affidato a DJ Kiko e DJ Farrion. È un quadro molto più ampio rispetto alla semplice finale di un concorso e restituisce la dimensione collettiva costruita intorno al progetto.

Nella stessa serata cambieranno formula e protagonisti con le selezioni Centro della seconda stagione di Mister Italy King. Il progetto è legato alla direzione artistica di Priscilla Favolosa e vede Gianluca Desinan come co-art director. Le presentatrici indicate sono Le Fleur Du Male ed Eva Paradise, mentre Lolita Petra compare nel ruolo di madrina regionale.

Tra gli ospiti sono annunciati Rose Victor Gray e Massenzio, con Luna Lane Undicesima nel ruolo di valletta. Il King in carica Francesco Tinelli sarà presente nella serata che selezionerà i concorrenti destinati al percorso verso la finale nazionale. Anche questa parte dell’appuntamento prevede una presenza articolata di staff, presidenti di giuria e figure provenienti dal mondo dello spettacolo e della performance.

La formula scelta permette quindi di concentrare nella stessa notte due competizioni autonome. Da una parte Impersonator, con il percorso costruito sull’interpretazione e sul trasformismo; dall’altra Mister Italy King, con le selezioni dell’area Centro. Il punto d’incontro sarà il palco dell’Etoile 23 e una macchina organizzativa che coinvolge decine di persone tra concorrenti, ospiti, direzione artistica, conduzione e giurie.

Per il pubblico sono previste due modalità di partecipazione. Cena, drink e spettacolo costano 25 euro con ingresso dalle 20.15, mentre la formula drink e spettacolo costa 15 euro con ingresso dalle 21.15. La prenotazione è obbligatoria e i numeri indicati per riservare sono 331 9568536 e 389 6844448. L’appuntamento è all’Etoile 23, piazza Tarquinia 5, Roma.

Domenica 27 settembre sarà dunque una serata unica nel calendario ma costruita su due percorsi distinti: la finale regionale di Impersonator e le selezioni Centro di Mister Italy King. Per chi segue i due format sarà soprattutto il momento in cui mesi di selezioni e performance confluiranno nello stesso spazio, con il pubblico chiamato ad assistere sia alla conclusione di una competizione sia a una nuova fase dell’altra.