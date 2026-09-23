A Roma torna l’International High School Expo: domenica 11 ottobre un’occasione per incontrarele scuole superiori di tutto il mondo, dall’Australia al Canada, dagli USA all’Europa

Due giornate di orientamento gratuito per studenti e famiglie per un confronto diretto con distretti scolastici internazionali e per pianificare il quarto anno di studio all’estero. L’Italia si conferma tra i principali paesi di provenienza degli studenti che scelgono un’esperienza scolastica internazionale

L’International High School Expo torna in Italia con due giornate dedicate a studenti e famiglie interessati ai percorsi di formazione internazionale durante gli anni della scuola superiore. L’appuntamento, organizzato da Astudy, si terrà domenica 11 ottobre a Roma nella sede de l’American University of Rome in via P. Roselli, 4. A partecipare saranno oltre 30 scuole, distretti scolastici e organizzazioni da tutto il mondo che accolgono Exchange Student per frequentare un bimestre, trimestre, un semestre o un anno scolastico all’estero in quarta superiore.

Un’occasione per studenti e genitori di confrontarsi direttamente con chi seguirà i ragazzi durante l’esperienza all’estero e conoscere da vicino sistemi scolastici, modalità di accoglienza e caratteristiche dei diversi programmi.

L’ingresso, aperto a studenti, famiglie è gratuito previa registrazione: www.astudy.it/ca/high-school-expo

L’Italia rappresenta uno dei paesi di provenienza più rilevanti per i programmi di scambio scolastico internazionale. Secondo il report 2025-26 di CSIET, l’ente no-profit statunitense che monitora le organizzazioni che gestiscono programmi di mobilità studentesca, gli studenti italiani che partecipano negli Stati Uniti a programmi Exchange con visto J-1 rappresentano il terzo gruppo più numeroso, dopo Germania e Spagna.

Tra le destinazioni più apprezzate dagli studenti italiani ci sono anche il Regno Unito e l’Irlanda. Secondo i dati raccolti da Educatius UK & Ireland, gli italiani rappresentano il secondo gruppo più numeroso di partecipanti ai programmi di scambio, dopo i tedeschi.

Dati che evidenziano l’interesse degli studenti italiani per un’esperienza scolastica internazionale già durante le scuole superiori. Le famiglie italiane, inoltre, pianificano con largo anticipo questo tipo di esperienza: molti ragazzi, già dai primi anni delle scuole superiori, iniziano a progettare il periodo di studio all’estero che svolgeranno durante il terzo o quarto anno di liceo.

L’international High Scholl Expo è rivolto in particolare a studenti della scuola secondaria. Per una famiglia che si avvicina per la prima volta all’idea di mandare il proprio figlio a studiare all’estero, scegliere tra destinazioni, scuole e programmi diversi può essere un percorso complesso. L’International High School Expo permette a studenti e genitori di parlare in prima persona con le scuole e le organizzazioni che li accompagneranno durante l’esperienza, raccogliere informazioni, fare domande e valutare le diverse opportunità prima di scegliere il percorso più adatto.

Il programma prevede incontri con le scuole di Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Paesi europei, Cina, Giappone e Costa Rica, oltre a sessioni sul Doppio Diploma Italia-USA e sulle diverse formule di High School internazionale.

“Gli studenti italiani che partecipano ai programmi di scambio scolastico si distinguono mediamente per la solida cultura di base e per l’impegno con cui affrontano lo studio – dichiara Michele Harrison di Educatius UK & Ireland – per questo, una volta superato l’eventuale iniziale gap linguistico, la loro presenza spesso innalza il livello accademico delle classi, stimolando anche gli altri studenti in particolare nelle materie scientifiche e classiche. Le famiglie ospitanti apprezzano le loro capacità comunicative, sia in ambito scolastico sia familiare e sociale, oltre al livello di maturità e consapevolezza rispetto al percorso di studi intrapreso e alle aspettative che esso comporta.”

Un valore aggiunto dell’evento sarà dato dalle testimonianze di chi l’Exchange lo ha già vissuto. Ex studenti e genitori saranno presenti per confrontarsi con le famiglie e raccontare la quotidianità del periodo di scuola all’estero: l’ingresso in una nuova scuola, la convivenza con la famiglia ospitante, le amicizie, le difficoltà iniziali, l’adattamento e il rientro in Italia. Gli ex partecipanti saranno inoltre a disposizione per facilitare, se necessario, il dialogo in inglese tra le famiglie italiane e i rappresentanti internazionali.

“Sempre più oggi le famiglie chiedono tutele e informazioni di prima mano – dichiara Beate Lenzbauer, Country Manager di Astudy, organizzazione specializzata nei programmi scolastici all’estero – Partecipare all’International High School Expo rappresenta un’opportunità unica in Italia: oltre a fornire una panoramica sui diversi percorsi scolastici internazionali, offre l’occasione di incontrare personalmente le scuole, i distretti e le organizzazioni che accoglieranno e seguiranno i ragazzi durante l’esperienza all’estero.”

L’evento offrirà anche la possibilità di scoprire i vantaggi dell’accoglienza di studenti internazionali. Le fa­mi­glie interessate a vi­ve­re un’espe­rien­za di scam­bio cul­tu­ra­le po­tran­no ri­ce­ve­re, in questa sede, tut­te le in­for­ma­zio­ni per ospi­ta­re uno stu­den­te in Ita­lia.

Durante l’International High School Expo saranno infine presentate alcune opportunità per rendere più accessibile l’esperienza internazionale, tra cui il progetto Credito per Crescere di Intesa Sanpaolo, dedicato al finanziamento dei percorsi di studio, e le borse di studio offerte dall’American University of Rome agli studenti Astudy.