(Roma, 29 settembre 2029) – Rispetto alla riorganizzazione del soccorso ferroviario e FAST-Confsal ha ribadito che è integrare il nuovo modello con il carro soccorso, nel rispetto della sicurezza e della professionalità. La prevista sostituzione del carro soccorso con squadre e mezzi stradali solleva, infatti, più interrogativi. Intervenire su un treno deragliato richiede esperienza e mezzi adeguati, non scorciatoie organizzative. FAST-Confsal non si oppone a prescindere, ma propone una verifica rigorosa. In un documento condiviso con RFI e ANSFISA, FAST-Confsal ha evidenziato come la delibera ART 70/2014 consenta la continuità dell’uso del soccorso su rotaia. Sostituire il carro soccorso implica una scelta aziendale, non un obbligo normativo, che deve dimostrare di garantire livelli di sicurezza equivalenti. Destinare un semplice furgone per il soccorso potrebbe non essere sufficiente in scenari complessi, come gallerie o viadotti. La proposta di FAST-Confsal prevede un modello integrato: soccorso leggero su gomma per interventi semplici e mantenimento dell’officina mobile su rotaia per situazioni più critiche. È cruciale definire in anticipo organici e formazione del personale, evitando dispersione di competenze. FAST-Confsal ha chiesto a RFI di fornire documentazione dettagliata sui rischi e di garantire una riserva operativa adeguata fino a dimostrazione di prestazioni equivalenti. Il progresso nel settore ferroviario deve essere valutato su ciò che si può garantire in termini di sicurezza. Prima di implementare cambiamenti, è essenziale assicurarsi di essere pronti a raggiungere l’obiettivo.

Vincenzo Multari, Segretario nazionale FAST Confsal Mobilità Terrestre